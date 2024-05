Inaugurazione Cittadella dei Ragazzi di Cesano Maderno – Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Care ragazze, cari ragazzi, carissimi tutti,

vorrei innanzitutto ringraziare il sindaco Gianpiero Bocca e tutte le cittadine e i cittadini di

Cesano Maderno.

La mia gratitudine va a tutti voi presenti e a coloro che hanno voluto la Cittadella dei Ragazzi,

importante non solo per allargare gli spazi dedicati al verde, ma perché in esso si trovano

elementi per crescere insieme, adulti e giovani.

Intitolare questo luogo alla memoria di Altiero Spinelli, mio padre, è motivo di grande orgoglio

per la mia famiglia.

Mio padre non si è mai battuto per sé ma sempre e solo per dare un futuro di pace e prosperità

per le nuove generazioni, per dare a loro quelle possibilità che da ragazzo si è visto privare

dall’avvento del fascismo in Italia che lo ha condannato prima al carcere (dove è rimasto 10

anni) e poi al confino a Ponza e Ventotene (per 4 anni), semplicemente perché non ha voluto

piegarsi alle violenze e alla soppressione dei diritti politici e civili.

So quanto sia importante prefigurarsi un mondo di pace, di condivisione e solidarietà tra popoli

e tra generazioni; ciò è possibile solo se non si perde la memoria. Far vivere queste esperienze

di donne e uomini che si sono messi in gioco per il nostro futuro è fondamentale.

Altiero Spinelli, quando ha lasciato il confino di Ventotene ne ha appreso una lezione

incredibile; proprio al confino è riuscito a opporsi non facendosi “distrarre” dalle minacce e

dal regime dispotico, ha tratto la forza per guardare oltre l’immaginabile e costruire prima nella

sua mente un’Europa sovranazionale e poi metterla in pratica politica. Si è impegnato a

realizzare questo “sogno” europeo pensando ai giovani, quando, tornando a Ventotene per

l’ultima volta nel 1981, ebbe l’idea di creare una scuola per tenere viva proprio la memoria di