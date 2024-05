(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Fondazione Fratelli tutti. Al CNEL il tavolo lavoro del World Meeting on Human Fraternity

La Fondazione Fratelli Tutti ha scelto la plenaria Marco Biagi del CNEL per il tavolo dedicato al lavoro, alla comunità e alla partecipazione del World Meeting on Human Fraternity. La Fondazione istituita da Papa Francesco con un chirografo firmato l’8 dicembre 2021, è retta dal cardinale Mauro Gambetti, vicario della Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Segretario generale è Francesco Occhetta, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma nella facoltà di Scienze Sociali. La Fondazione si ispira all’Enciclica ‘Fratelli Tutti’ di Papa Francesco.

La seconda edizione del World Meeting on Human Fraternity dal tema #BeHuman, organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti, copre due giornate, venerdì 10 e sabato 11 maggio, con la partecipazione del Santo Padre, una lunga serie di iniziative e dodici gruppi di lavoro.

Il tavolo ospitato dal CNEL punta sull’innovativa sfida di tenere l’essere umano al centro del lavoro, sulle relazioni come propulsori della produttività e sulla fraternità come paradigma della rivoluzione tecnologica e dell’intelligenza artificiale.

Ufficio stampa CNEL

