ven 10 maggio 2024 Viabilità, lunedì in via San Quirico divieto di transito e di sosta per lavori di Publiacqua

Lunedì 13 maggio in via di San Quirico 1 saranno vietati il transito e la sosta.

Il provvedimento è necessario per lavori di scavo di Publiacqua per il rifacimento di allaccio idrico a causa di una perdita.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza ed ai residenti della zona, nei tratti non interessati dai lavori e indicato il percorso alternativo da via delle Sei Arcole, via Soprabure e viceversa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

