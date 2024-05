Fwd: Bilancio arboreo: a Livorno tra il 2019 e il 2023 aumentate le superfici a verde. IN ALLEGATO LO STUDIO INTEGRALE E IL COMUNICATO

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio

Settore Ambiente e Verde

Ufficio Verde, agricoltura, foreste e biodiversità

Bilancio Arboreo

ai sensi dell’art. 3 bis della legge 113/1992, così come modificato dall’art. 2 della Legge 10/2013

Mandato amministrativo 2019 – 2024

Indice

Introduzione: ……………………………………………………………………………………………………………………… 3

Quadro conoscitivo: …………………………………………………………………………………………………………… 4

Atti di programmazione…………………………………………………………………………………………………….. 4

Piano del verde……………………………………………………………………………………………………………….. 6

Regolamento del verde …………………………………………………………………………………………………….. 6

Indicatori demografici………………………………………………………………………………………………………. 7

Consistenza del verde pubblico dato Istat ……………………………………………………………………………. 7

Il patrimonio arboreo ………………………………………………………………………………………………………….. 8

Alberi Monumentali ai sensi della L. 10/2013 ……………………………………………………………………………. 9

Stato Fitosanitario: …………………………………………………………………………………………………………… 10

Attività di Manutenzione – Cure colturali:……………………………………………………………………………….. 10

Abbattimenti ………………………………………………………………………………………………………………… 10

Piantagioni …………………………………………………………………………………………………………………… 11

Progetto imboschimento Comune di Livorno………………………………………………………………………….. 13

De-pavimentazione diffusa nei quartieri……………………………………………………………………………………..14

Educazione Ambientale………………………………………………………………………………………………………… 14

Beni comuni e beni comuni urbani ……………………………………………………………………………………….. 16

Altri interventi degni di nota attuati in collaborazione con la cittadinanza attiva e in attuazione del

Regolamento dei beni comuni: ……………………………………………………………………………………………. 17

Prospettive e Conclusioni:………………………………………………………………………………………………….. 17

Introduzione

Il presente bilancio arboreo è finalizzato a fornire una panoramica del patrimonio arboree del Comune

di Livorno con specifico riferimento al Mandato amministrativo 2019 – 2024.

L’art. 3 bis della legge 113/1992, così come modificato dall’art. 2 della legge 10/2013 – Norme per lo

sviluppo degli spazi verdi urbani stabilisce che “due mesi prima della scadenza naturale del mandato,

il Sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi

piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato

stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria

competenza”.

Sulla base e in ottemperanza di quanto sopra viene redatto il presente Bilancio Arboreo 2019-2024

inerente al mandato del Sindaco Luca Salvetti

Quadro conoscitivo:

Atti di programmazione

Si riporta di seguito il testo estratto dalle Linee programmatiche del mandato 2019 – 2024: La città

verde. Infrastrutture verdi – infrastrutture blu

https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/linee_programmatiche_prot_991

02_linee_di_mandato.pdf

Piano del verde

Il Piano Comunale del Verde definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di

aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale partendo dall’analisi

dettagliata del patrimonio del Comune, ne definisce un programma organico di interventi di sviluppo

quantitativo e qualitativo nel medio e lungo periodo, anche in previsione di una futura trasformazione

urbanistica-territoriale. (“Piano del Verde Urbano | Città di Livorno”)

Si tratta di una guida anche economica, in quanto il governo responsabile dell’elemento vegetale sul

lungo periodo permette il passaggio concettuale dalla spesa intesa come costo a quella intesa come

investimento sul patrimonio collettivo.

D’altra parte, investire ‘sul’ verde, investire ‘con’ il verde, investire ‘per’ il verde non è più una scelta,

ma un imperativo. Le complesse contingenze ambientali che le nostre società stanno sperimentando

vedono infatti nell’elemento vegetale l’unico strumento di intervento applicabile a scala comunale.

Il piano prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura verde che connette e collega attraverso

le n.6 Greenway o ‘Vie Verdi’ ad un “altrove” rendendo Livorno non più una città chiusa fisicamente

e concettualmente, ma punto di arrivo o partenza. La presenza tanto di vegetazione che di superfici

quanto più possibile non pavimentate, rende l’IV accogliente e gradevole, se non altro grazie

all’implicito effetto di mitigazione ambientale che questa concede. In un contesto di cambiamenti

climatici, con estati lunghe e torride, l’IV diviene dunque un elemento attrattivo, nel quale tanto il

cittadino che il turista possono trovare conforto e refrigerio. La nuova IV Urbana viene a costituirsi

attraverso quattro principali trasversalità collina-mare (G1, G2, G3 e G4) e due arterie nord – sud (G5,

l’anello verde, e G6, il Lungomare) che danno continuità ai corridoi verdi perpendicolari alla costa.

Ciascuna greenway è un sistema lineare costituito da spazi verdi, esistenti e di progetto, che dalla

costa si riconnettono ai boschi collinari, divenendo continuità ambientali ed ecologiche ma anche di

percorrenza, secondo itinerari ciclo pedonali, dell’intero territorio comunale. Le greenways, pur se

reciprocamente interconnesse a costituire un sistema organico, non sono solo fisicamente distinte le

une dalle altre, ma anche caratterizzate da specifici tematismi che derivano spontaneamente loro dalla

natura e dalla vocazione che esse incontrano nel loro snodarsi (acqua, sport, ville storiche, panorami,

parchi e mare). Queste vocazioni sono passibili di divenire altrettante offerte tematiche di visita,

ovvero pretesto per visitare la città di Livorno declinandola nelle sue molteplici e coesistenti anime,

senza per questo venire meno alla fondamentale funzione di collegamento tra parti diverse del

territorio.

Il Piano del verde può essere consultato al seguente link:

https://www.comune.livorno.it/ambiente/verde-urbano/piano-del-verde-urbano

Regolamento del verde

corretta e razionale gestione, progettazione, realizzazione e tutela della componente vegetale dei

parchi e dei giardini pubblici, privati e delle alberature stradali.

Il Regolamento del Verde in sinergia con gli altri strumenti normativi e pianificatori ha lo scopo di

migliorare la gestione del sistema verde, tutelando il patrimonio arboreo pubblico e privato e le

funzioni che questo svolge quale bene comune e nell’interesse collettivo.

https://www.comune.livorno.it/ambiente/verde-urbano/regolamento-del-verde-urbano

Indicatori demografici

La popolazione di Livorno ha conosciuto, nel periodo 2000-2012, una sostanziale stabilità nel valore

assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità è stata generata da un apporto

della componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente autoctona (nascite

e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di

mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata è stata raggiunta per l’ingresso di circa 600

residenti in media ogni anno nel periodo considerato. Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno

al 2012; infatti, negli ultimi anni (2014-2023) i residenti livornesi sono scesi prima sotto la quota dei

160.000 abitanti poi, con una lenta diminuzione, sotto quota 157.000.

Consistenza del verde pubblico dato Istat

I dati sono prelevati dalle comunicazioni inviate all’ISTAT delle superfici a verde distinte per classi.

Come evidente dalla lettura della tabella sottorappresentata si nota, negli ultimi cinque anni, un

incremento e ad una ridistribuzione per classi delle superfici a seguito di una revisione delle aree da

parte dei tecnici dell’Ufficio competente.

L’aumento delle superfici a verde è il risultato di una importante attività di revisione determinato

dall’utilizzo delle tecnologie per la geo-referenziazione che hanno consentito l’aggiornamento della

banca dati del Sistema Informativo territoriale del Comune, oltre che dall’avvenuto incremento di

nuove porzioni di territorio da destinare a verde pubblico come quelle ubicate nel nuovo quartiere di

Magrignano, Nuovo centro ed altre.

FIGURA 1SUPERFICI A VERDE RIFERITE ALL’ANNO 2023

Rispetto alla loro ubicazione le aree a verde vengono distribuite sul territorio comunale nelle zone

Nord, Centro e Sud di Livorno.

Verde urbano fruibile 12,6 Mq per abitante (Istat, 2021 – ultimo dato disponibile)

Indicatore

Densità di verde Per 100 m2

storico

Disponibilità di

verde urbano

per abitante

Fonte DUP Comune di Livorno

Le attività espletate nell’ultimo censimento delle alberature svolto fra novembre 2020 e febbraio 2021

e da una puntuale verifica svolta nell’ambito di un progetto “Giovani Sì” presso l’ufficio gestione e

manutenzione del verde pubblico nel corso del 2022 è stato possibile aggiornare ed implementare i

dati relativi a tutte le aree verdi le alberature e in generale delle superfici in gestione raccolti sul SIT.

Il patrimonio arboreo

Il patrimonio arboreo del Comune di Livorno, al momento e complessivamente, ammonta a n.23.632

specifico codice numerico.

I dati geo-riferiti del patrimonio arboreo sono tutti registrati su uno specifico strumento informatico

gestionale (SIT) di cui il Comune di Livorno si è dotato da ormai dal 2011.

Occorre specificare che fino al 2014, anno del primo censimento arboreo informatizzato,

l’amministrazione non disponeva di tale strumento che ha permesso di georeferenziare sul territorio

ad oggi quasi tutte le alberature presenti a seguito di un altro censimento svolto fra novembre 2020 e

febbraio 2021.

La dotazione delle informazioni censuarie consente di effettuare l’aggiornamento della composizione

del patrimonio arboreo pubblico. Nello specifico il numero complessivo di esemplari censiti la specie

botanica, le caratteristiche dendrometriche, nonché la loro posizione geograficamente riferita nel

territorio comunale.

gli alberi messi a dimora negli ultimi anni pari a n.1759 esemplari

Alberi Monumentali ai sensi della L. 10/2013

Questa Amministrazione Comunale ha attivato le procedure per la rilevazione degli alberi

monumentali ricadenti sul proprio territorio nel 2015. Con nota PEC del 04/09/2015 ha comunicato

l’avvio del procedimento ai preposti Uffici Regionali dichiarando di volersi avvalere della

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.

Complessivamente sono state avviate le verifiche istruttorie su 26 alberi di pregio al fine di

individuare le caratteristiche di monumentalità sulla base, ad esempio, dei dati dimensionali rilevati,

dell’architettura vegetale o del valore ecologico del singolo Albero.

Ad oggi, le verifiche tecniche hanno condotto alla compilazione finale di 15 schede di segnalazione

di Albero Monumentale, 3 delle quali pervenute dal CFS, mentre le altre 12 redatte dall’ Uff. Gestione

del Verde Urbano di questa A.C.

Nel 2017 l’Ufficio Verde suddetto ha ricevuto una nuova segnalazione da parte del Dott. Agronomo

Presti ed in seguito è stata compilata una nuova scheda di identificazione per un gruppo di Alberi

Monumentali presenti nell’isola di Gorgona. Nella fattispecie si tratta di un gruppo di piante di olivo

(circa 20), tutte molto vecchie risalenti a circa 300 anni di età riguardo agli come aspetti di

monumentalità più rilevanti, presenta la rarità botanica e un alto valore ecologico, storico e culturale.

Tali olivi appartengono ad un nuova cultivar, chiamata Bianca di Gorgona, che è stata iscritta nel

luglio del 2012 ai registri del Repertorio Regionale delle risorse genetiche autoctone Toscane, ai

sensi della L.R. 64/04 grazie alla segnalazione dell’ex consulente agronomico della casa di reclusione

(Agr.Presti Francesco) e agli studi approfonditi eseguiti da quest’ultimo in collaborazione con il Dott.

Claudio Cantini dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del

consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Pertanto, nel 2017 si è inoltrata la scheda di identificazione del gruppo di olivi monumentali, gli

elaborati fotografici e l’elenco schematico generale e aggiornato degli alberi per i quali si propone

l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico sul Comune di Livorno.

Quanto proposto è stato sottoposto alla valutazione della Giunta Regionale e nel periodo di mandato

amm.vo 2019 -2024 la commissione regionale di valutazione non si è ancora riunita ai fini delle

suddette valutazioni di merito e l’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia

Stato Fitosanitario

Dalla consultazione del Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale

(www.fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new) di valutazione non emerge la

presenza di criticità fitosanitarie. Le fitopatie monitorate e cartografate dal servizio fitosanitario

riguardano: Ceratocystis platani, Erwinia amylovora, Flavescenza dorata, Anoplophora chinensis,

Xylella fastidiosa e Toumeyella parvicornis.

Si evidenzia che nel 2023 a confine con la Provincia di Pisa è stata segnalata la presenza della

Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), specie originaria del Nord America che ha una grande

capacità di diffondersi sul territorio sia perché si riproduce molto velocemente sviluppando 3-4

generazioni all’anno, sia perché le sue piccole dimensioni ne facilitano la dispersione con il vento. Il

Servizio Fitosanitario Regionale è incaricato di monitorare l’eventuale presenza di questo Insetto e

svolge rilievi sistematici in tutte le pinete costiere della Regione, in collaborazione con i Carabinieri

Forestali e con il CREA-DC di Firenze.

Attività di Manutenzione – Cure colturali

Il Bilancio Arboreo viene predisposto con la finalità di dare conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di competenza comunale.

Riportiamo di seguito la descrizione delle cure colturali applicate al patrimonio arboreo con specifico

riferimento alle operazioni di abbattimento e alla consistenza dei nuovi impianti.

Abbattimenti

Nel quinquennio 2019/2023 abbiamo dovuto procedere con l’abbattimento di n.1.020 alberi ovvero

il 4,65% del patrimonio arboreo. Gli abbattimenti eseguiti nel mandato 2019 – 2024 derivano dalle

attività di monitoraggio visivo di alberi deperenti, colpiti da processi degenerativi del legno imputabili

ad organismi patogeni fungini o a seguito di danni meccanici dovuti all’azione del vento o di eventi

meteo estremi verificatisi negli ultimi anni.

FIGURA 2: ALBERI ABBATTUTI (BLUE) – ALBERI MESSI A DIMORA (ROSSO)

Da un’analisi con dati più lunghi nel tempo risulta che ogni anno per circa il 3% degli alberi che

compongono il patrimonio comunale si rende necessario l’abbattimento nell’ottica della salvaguardia

della pubblica incolumità; si tratta di una percentuale assolutamente fisiologica se rapportata al

numero complessivo di alberi presenti e da ricondurre sostanzialmente all’insorgenza di fenomeni

patologici riconducibili ad attacchi di parassiti responsabili della degenerazione dei tessuti legnosi.

Nel totale degli abbattimenti sono compresi anche gli abbattimenti legati ad interventi infrastrutturali

(nuove strade, parcheggi, ecc.), potenziamenti di infrastrutture esistenti (linee ferroviarie -assi viari

di importanza primaria) o quelli di alberi collocati in posizione inidonea la cui eliminazione è

imputabile a norme sovraordinate (come, per esempio, il rispetto del Codice della Strada norme di

polizia ferroviaria o idraulica).

Piantagioni

Nel quinquennio 2019/2023 sono stati piantati complessivamente 2.248 alberi ovvero una quota che

costituisce il 9.51% dell’attuale patrimonio arboreo.

Si premette che uno dei principali obiettivi imposti dalla GC all’ufficio Gestione del verde urbano è

stato quello di piantare almeno 300 alberi ogni anno.

Negli ultimi 5 anni sono stati messi a dimora negli spazi pubblici n.2.248 alberi appartenenti a più di

30 specie botaniche differenti.

Il genere Quercus con 201 alberi è stato il più impiegato nei ns giardini dove si sono piantate

principalmente le seguenti specie: Leccio, Sughera e Roverella con predominanza del Leccio come

specie maggiormente utilizzata all’interno di parchi e giardini.

Degni di nota sono gli interventi di riqualificazione dei giardini di Piazza Dante nel 2021, mediante

il trapianto di 30 ligustri, 3 pioppi, 7 magnolie, 10 sofore, 15 bagolari nonché nel 2022 l’infittimento

dei filari di Lecci lungo il Viale Carducci con il trapianto di 60 giovani alberi.

Sono state piantate circa 170 Tamerici, specie ampiamente diffusa sui viali a mare, in cui gli eventi

meteo estremi delle mareggiate hanno richiesto uno sforzo di abbattimento e piantagione degli

elementi divelti e troncati dai forti venti. Di queste, 75 esemplari sono stati utilizzati per riqualificare

nel 2023 il nuovo viale pedonale e ciclabile fronte mare che dalla Terrazza Mascagni raggiunge lo

Scoglio della Regina fino alla Bellana.

Cipressi, Olmi, Tigli e Platani sono state le specie più impiegate principalmente lungo la rete viaria

cittadina. Sia per i Platani che per gli Olmi e i Cipressi si è impiegato varietà e cloni resistenti alle più

diffuse fitopatologie: Olmi San Zanobi per contrastare la grafiosi dell’olmo, Platani Vallis Clausa per

ridurre la diffusione del cancro colorato del platano e cloni Bolgheri per i cipressi resistenti al fungo

patogeno denominato Seiridium cardinale.

Progetto imboschimento Comune di Livorno

Nel mese di ottobre del 2022 è stato realizzato un progetto di imboschimento mediante un patto di

collaborazione tra il Comune di Livorno e la società Arbolia di Snam S.r.l., attivando un processo di

rinaturalizzazione dell’area nel medio periodo tramite la piantagione di una cenosi mista arboreoarbustiva.

L’area scelta si trova nella parte meridionale della città di Livorno, su terreni ex agricoli privi di

copertura arborea, tra la ferrovia Pisa-Roma e la Strada Statale Aurelia ed ha una superficie utile per

la piantagione di 10.850 m2.

Le piante selezionate per l’intervento sono state individuate tra le specie autoctone, nel rispetto di

criteri quali le specie presenti nelle aree limitrofe e adatte al contesto ecologico locale e al suolo

presente, le disposizioni fitosanitarie regionali vigenti e il regolamento del verde comunale. Sono

state realizzate fasce arboreo-arbustive (costituite per l’80% di specie arboree) e fasce arbustive

(costituite al 100% da sole specie arbustive).

Di seguito l’elenco delle specie arboree e arbustive messe a dimora.

In funzione delle condizioni pedologiche/climatiche della messa dimora è stato realizzato un impianto

di irrigazione ad ala disperdente per garantire l’approvvigionamento idrico nei periodi più aridi.

Le cure colturali saranno effettuate nell’area di imboschimento per i 5 anni successivi alla messa a

dimora delle piante a carico della Snam, con l’ausilio dell’amministrazione comunale, comprendenti

sostituzione delle eventuali fallanze.

L’ufficio Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico ha effettuato il rilievo

georeferenziato delle piante messe a dimora, attraverso l’applicazione Qfield, corredando le

informazioni con le immagini, in modo da poter seguire lo sviluppo della piantagione, rilevare le

fallanze e le specie che si sono meglio adattate.

In tale maniera sarà possibile valutare l’attecchimento e avere un progetto replicabile con successo

nelle aree già individuate per futuri impianti di forestazione urbana.

Il modello di forestazione urbana sopra descritto ha consentito di sperimentare e individuare criteri

ottimizzati per il microclima della fascia costiera del Comune di Livorno e calibrati dopo un bilancio

sui risultati dei primi interventi di imboschimento avvenuti nei precedenti mandati amministrativi.

Questo modello consentirà l’applicazione anche in occasione di future progettazioni, realizzazioni

anche in caso di collaborazioni nella forma del parternariato pubblico/privato.

De-pavimentazione diffusa nei quartieri della città

Collegata alla grande tematica dei Cambiamenti Climatici, ma con un’angolazione chiara verso il

progetto urbanistico della città e del decoro urbano e della sostenibilità ambientale, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso con atti concreti, approvati dalla Giunta un percorso di de-sealing e di

riforestazione urbana programmando interventi su alcuni siti pilota: l’area del Crocino ex serre Labrogarden, l’area della Cittadella dello Sport (Zona dello Stadio) ed in prospettiva le aree delle piazze

principali della nostra città.

È stato nominato un Gruppo di Lavoro trasversale che sta concludendo le prime progettazioni

sull’area del Crocino che sarà realizzata nel 2025.

Va detto che, secondo la Carta della Sostenibilità allegata al PS e al POC e sulla base di questi atti di

programma e di indirizzo, ogni livello di progettazione dell’Ente si sta orientando ai temi della depavimentazione e alla riforestazione urbana (riqualificazione della Piazza Sant’Andrea con un progetto di contrasto ai cambiamenti climatici).

Educazione ambientale

Il Settore Ambiente e Verde ha elaborato un progetto didattico dal titolo “Il cerchio magico- biodiversità e verde urbano in città”, inserito all’interno del catalogo “Scuola e città” nell’area tematica

“mondo animale, ambiente, scienza e tecnologia”.

L’obiettivo del percorso formativo è stato quello di educare gli alunni all’attenzione, alla cura e al

rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia delle biodiversità esistenti nel territorio in cui viviamo. Ciò

rappresenta il primo passo per promuovere atteggiamenti responsabili nei cittadini di domani.

Il progetto ha fatto riflettere sull’interazione tra uomo e ambiente, sui principali impatti antropici che

causano la perdita della biodiversità, e sulle principali strategie da mettere in campo per la sua conservazione, soffermandosi sulle problematiche connesse al tema del cambiamento climatico e inquinamento atmosferico e ai problemi ad essi legati, con particolar attenzione al tema della qualità dell’aria.

Attraverso questo percorso, gli alunni hanno assunto la consapevolezza che la Biodiversità rappresenta la ricchezza della vita sulla terra: le piante, gli animali, i funghi e i microrganismi, gli ecosistemi

composti da tutti questi esseri viventi e le relazioni che intercorrono fra di loro garantiscono l’equilibrio ecologico del nostro pianeta.

Il percorso formativo, a cui hanno aderito 12 classi della scuola primaria e 8 classi della scuola secondaria di primo grado del territorio comunale per un totale di 435 alunni è stato strutturato in:

• 2 ore di formazione per i 17 docenti referenti finalizzato ad esplicitare le potenzialità didattiche e formative del progetto, e alla programmazione dell’attività in classe.

• attività laboratoriale in classe (svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024): partendo

dalla lettura animata di alcune pagine del libro il Cerchio Magico di Susanna Tamaro, con gli

esperti del settore Ambiente e Verde è stato affrontato il problema della biodiversità:

cos’è,come tutelarla, come preservarla nei nostri centri urbani.

Beni comuni e beni comuni urbani

Il Comune di Livorno, raccogliendo come tanti altri Comuni nel nostro Paese le spinte provenienti

dai cittadini, nei quali è andata maturando una crescente sensibilità nei confronti dei beni comuni ha

approvato uno specifico “Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani”

all’unanimità dei presenti in Consiglio Comunale con deliberazione n. 224 del 19 ottobre 2017 poi

modificato e integrato con delibera di C.C. n. 61 del 4-4-2019.

In un gesto di partecipazione attiva e con l’obiettivo di promuovere una maggiore sensibilità verso la

cura del verde urbano, il Comune di Livorno ha sottoscritto molti “patti di collaborazione” con i

cittadini durante il mandato 2019-2024. Questi accordi hanno visto coinvolti i residenti nella

manutenzione ordinaria di piccole aree a verde, e di molte alberature di nuovo impianto, acquistate e

messe a dimora dall’ A.C., dove al cittadino sono state affidate le operazioni di irrigazione nonché

piccole operazioni di manutenzione generale.

Le proposte di amministrazione condivisa sono scaturite autonomamente da parte dei “cittadini attivi”