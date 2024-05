CONTIENE FOTO E VIDEO# CARABINIERI NOTIFICANO ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 39ENNE ROMANO GRAVEMENTE INDIZIATO DI ESSERE IL MANDANTE DI UN SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, AVVENUTO NEL 2018.

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

SU DELEGA DELLA DDA DI ROMA, CARABINIERI NOTIFICANO ORDINANZA DI CUSTODIA

CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 39ENNE ROMANO GRAVEMENTE INDIZIATO

DI ESSERE IL MANDANTE DI UN SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE,

AVVENUTO NEL 2018.

MONTEROTONDO (RM) – Su delega della DDA della Procura della Repubblica di

Roma, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno notificato

un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone la custodia

cautelare in carcere, ad un 39enne romano, già ristretto per altra causa,

gravemente indiziato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

I fatti risalgono al 2018, quando un uomo, oggi 46enne, tentò di truffare

tre uomini di Fonte Nuova, all’epoca dei fatti di età compresa fra i 23 e 37

anni, che decisero di vendicarsi dell’affronto subito e lo sequestrarono

dopo averlo picchiato con violenza e derubato del cellulare e dell’auto,

chiedendo come prezzo della liberazione 20.000 euro. E così, i tre, al

termine di un primo filone di indagine, nel gennaio 2020 furono arrestati

per i gravi indizi di colpevolezza raccolti a loro carico, per sequestro di

persona a scopo di estorsione, lesioni personali gravi e rapina.

Le successive indagini dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo,

diretti dalla DDA di Roma hanno consentito di raccogliere gravi indizi di

colpevolezza in ordine al fatto che dietro la violenta reazione c’era la

mano di qualcun altro: il 39enne odierno indagato, sottoposto a molteplici

procedimenti penali, nonché destinatario di misura cautelare per ipotesi di

reato associativa nel mondo degli stupefacenti, con ruolo di vertice,

dimostrativo della sua particolare capacità criminale e del “rispetto” di

cui gode nel territorio di Fonte Nuova; gli uomini che avevano subito il

tentativo di truffa erano persone a lui molto vicine e dunque aveva visto

ciò come un grave affronto per cui il 46enne doveva pagarla, in modo che

tutti potessero averlo a monito. E così le indagini hanno potuto raccogliere

gravi elementi indiziari a carico del 39enne, che in quel lontano 2018 aveva

avallato la spedizione punitiva, concorrendo nell’attività delittuosa; una

persona che nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare, per timore delle

ripercussioni che avrebbe potuto mettere in atto, ma per il quale è scattata

comunque l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari

per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale

accertamento della colpevolezza con sentenza definitiva.

Di seguito il comunicato stampa del 17 gennaio 2020, quando furono arrestati

i primi tre indagati:

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

FONTE NUOVA – SEQUESTRARONO E RIDUSSERO IN FIN DI VITA UN 41ENNE.

ARRESTATI TRE GIOVANI DI FONTE NUOVA.

Fonte Nuova (RM) – I Carabinieri della Stazione di Mentana e la Sezione

Operativa della Compagnia di Monterotondo, al termine di una complessa

attività di indagine, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare,

emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di tre uomini italiani,

di età compresa tra i 23 e i 37 anni, ritenuti responsabili di sequestro di

persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate e rapina nei

confronti di un 41enne di Fonte Nuova.

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Mentana e coordinata

dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha ricostruito i fatti

avvenuti nel 2018, allorquando il 41enne aveva promesso, mediante pagamento

di 4500 euro ai tre indagati, di procurare loro illecitamente delle patenti

di guida contraffatte.

La situazione precipitava nei primi giorni di settembre dello stesso anno,

quando i tre, accortisi che le patenti erano grossolanamente false, avevano

dato sfogo alla loro vendetta, dapprima malmenando il truffatore sulla

pubblica via davanti a numerose persone e poi costringendolo a salire in

auto, conducendolo presso l’abitazione di uno di loro, all’interno della

quale, dopo avergli sottratto l’autovettura e il cellulare, i 3 aguzzini lo

aggredivano brutalmente, a pugni e calci per tutta la sera del 4

settembre, minacciandolo di morte anche mediante una pistola.

Solo quando il malcapitato si presentava in gravi condizioni e con

difficoltà a respirare, i sequestratori l’avevano lasciato libero, con la

rassicurazione sulla restituzione di quanto da loro anticipato, più la somma

di 20.000 euro come risarcimento “morale”.

Il 41enne, finalmente libero, era riuscito poi a raggiungere il Policlinico

Umberto I, dove gli venivano riscontrate diverse lesioni gravi – tra cui la

frattura di alcune costole –e veniva refertato con prognosi superiore ai 40

giorni.