Vidà – Sentire il colore: la mostra di pittura multisensoriale e inclusiva arriva ad Altopascio | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Comunicato stampa

"VIDÀ – SENTIRE IL COLORE":LA MOSTRA DI PITTURA MULTISENSORIALE E INCLUSIVA ARRIVA AD ALTOPASCIO

Altopascio, 9 maggio 2024 – Una mostra, a ingresso libero, che promuove l’inclusione e rende l’arte accessibile a tutti e a tutte. Dall’11 maggio al 2 giugno, nella Sala Peregrinatio di piazza Ospitalieri ad Altopascio, arriva "Vidà – Sentire il colore", la mostra di pittura che abbatte le barriere sensoriali, rendendo fruibili e accessibili le opere del pittore alchimista Davide Vinattieri, in arte Vidà. L’esposizione, organizzata dall’associazione “Il Colorista APS” di Cristina Resciniti con il patrocinio del Comune di Altopascio e dell’azienda Andrei srl, sarà inaugurata sabato 11 maggio, alle 18. Sala Peregrinatio torna così, dopo il successo della mostra Banksy or not Banksy? Che ha accolto oltre 1500 persone nei mesi scorsi, a proporre una nuova mostra, affermandosi sempre più come spazio per la promozione e la diffusione dell’arte per tutti.