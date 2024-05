GIORNALISTI – INPGI@FUTURO PRESENTA LA SQUADRA PER IL RINNOVO DELL’INPGI

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

ELEZIONI INPGI 2024: LA SQUADRA DI INPGI@FUTURO

SI VOTA DAL 27 AL 31 MAGGIO

“COSTRUIAMO INSIEME IL TUO DOMANI”

Più tutele per i giornalisti a partita IVA e per i collaboratori occasionali e soprattutto più certezze sulle future pensioni degli autonomi, queste alcune delle proposte della squadra di Inpgi@Futuro per le elezioni (circoscrizione del Lazio) per il rinnovo dell’assemblea dei delegati dell’Istituto Nazionale di Previdenza Italiani “Giovanni Amendola” in programma dal 27 al 31 maggio.

L’Inpgi, nella sua nuova struttura, si occupa di attuare le forme di previdenza e assistenza nei confronti dei giornalisti professioni, pubblicisti e praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

“Costruiamo insieme il tuo domani” è lo slogan scelto da Inpgi@Futuro in vista di questo importante appuntamento. In campo una squadra che nasce dall’esperienza della maggioranza nata all’interno dell’Associazione Stampa Romana (composta da Informazione@Futuro e Pluralismo e Libertà) e che ha voluto unire le forze nella difesa dei colleghi, pensando soprattutto ai più fragili e ai non garantiti. Sei i candidati giornalisti: Vincenzo Campo (Presidente della consulta lavoro autonomo dell’Associazione Stampa Romana), Alessandro Guarasci (Probiviri dell’Associazione Stampa Romana), Daniela Novelli (membro del direttivo e della segreteria dell’Associazione Stampa Romana), Elena G. Polidori (Giornalista politica QN), Pierangelo Maurizio (commissione contratto ASR e già consigliere FNSI e ASR) e Antonio Ranalli (Presidente della consulta uffici stampa dell’Associazione Stampa Romana).

“Il lavoro giornalistico autonomo è in continua evoluzione, vista la crescente domanda di nuove professionalità nel mondo dell’informazione, della comunicazione e nel mercato dell’editoria digitale e radiotelevisiva”, spiegano i candidati, “Le competenze dei colleghi però spesso non trovano un adeguato sistema di tutele ed incentivi per la loro professione, né interventi che possano creare un nuovo welfare universale per tutti i giornalisti autonomi e per coloro che operano nel sistema dell’informazione. Per questo vogliamo un Inpgi sempre più moderno, in grado di garantire pensioni certe e dignitose a tutti noi. I redditi dei giornalisti che hanno un introito da lavoro autonomo vanno difesi dall’inflazione. E poi sono necessarie più garanzie per la maternità, riscattando il periodo con le stesse modalità della laurea, perché valga per l’anzianità contributiva”.