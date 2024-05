MISA TANGO con MARIO STEFANO PIETRODARCHI- UNO STRAORDINARIO CONCERTO GRATUITO NELLA CATTEDRALE DI ATESSA

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Atessa: MISA TANGO con MARIO STEFANO PIETRODARCHI- UNO STRAORDINARIO CONCERTO GRATUITO E APERTO A TUTTI NELLA BELLISSIMA CATTEDRALE DI SAN LEUCIO

Sabato 18 maggio alle 21, imperdibile appuntamento, ad Atessa, nella Cattedrale di San Leucio, con la suggestiva “HYPERLINK “https://www.facebook.com/hashtag/misatango?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsygMJAHkK785gUl5nVPUFTvLyeyiWibXKyRTy6jQ5v-AJu4ms0UUXymYikQ5dL6m2X_KyrbjPw0qbdwYxBoiVogMEQ-ENpGFWKGsZMMGAHpaM7AbufBhKdcFT7Ht7zkhss93I-K2z5w3kSOje3uGthLnExI_h0wLVn9kZfz19cIPcRaot2A0TNHNiVRnrsj-8iLftCPucIHM16Vju4PEO&__tn__=*NK-R”MisaTango”. L’evento – organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione “Core a Core”- vedrà protagonisti artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale in uno spettacolare ensemble di voci, pianoforte, coro, orchestra d’archi e lo straordinario Mario Stefano Pietrodarchi al Bandoneòn. Pietrodarchi torna a suonare nella sua città natale e porta con sé musicisti straordinari come Martin Palmieri, compositore della Misa Tango e pianista, il quintetto d’archi dell’Accademia di Santa Sofia, il soprano Nadezhda Nesterova, il direttore Kinga Litowska e i cori “Hippolito Sabino” di Lanciano e “Core a Core” di Atessa per una serata di musica di altissimo livello con oltre 60 musicisti.

La Misa Tango è una composizione del tutto confacente alla messa tradizionale, con ritmi tipici del tango argentino. Troviamo, infatti, le parti fisse della tradizione cattolica (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei), la passionalità del tango e la solennità dei cori.

Un concerto di grande effetto e impatto, assolutamente da non perdere.

GIOVEDI’ 16 MAGGIO ALLE ORE 11, PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ATESSA, MARIO STEFANO PIETRODARCHI E MARTIN PALMIERI PRESENTERANNO -CON IL SINDACO E GLI AMMINISTRATORI – IL CONCERTO E L’INTERO PROGETTO

La stampa è invitata a partecipare