Roma, 7 Maggio 2024

SANITÀ, GUIDOLIN (M5S): DA GOVERNO ATTACCO SENZA PRECEDENTI A SSN

ROMA, 7 MAGGIO 2024 – “Stiamo assistendo ad una riduzione senza precedenti di risorse per il SSN, al netto di una narrazione come sempre distorta del Governo. Si è creato un sistema vessatorio verso tutto il personale sanitario, che tanto ha dato al Paese, soprattutto durante la pandemia. C’è un vero e proprio attacco ai diritti che risulta inaccettabile. Comprimere i diritti dei lavoratori della sanità significa, indirettamente, anche peggiorare la qualità dei servizi per i cittadini. La legge di Bilancio 2024 si è rivelata del tutto iniqua e punitiva per tutti i dipendenti pubblici, con norme sulle pensioni addirittura retroattive e di dubbia costituzionalità. I tagli alle pensioni di anzianità future di molte categorie del lavoro pubblico sono semplicemente assurdi, così come lo è la forte penalizzazione delle pensioni future dei giovani, con un tetto per chi andrà in pensione prima dei 67 anni pari a cinque volte il minimo lordo Inps. A ciò si aggiunga il congelamento di opzione donna e la riduzione del rendimento del riscatto della laurea. I diritti acquisiti sono compromessi e il futuro previdenziale diventa del tutto incerto. Così tutto il sistema si appresta a finire in un baratro. Servirebbe una svolta imminente che il governo Meloni nemmeno riesce ad immaginare, ad esempio con l’eliminazione delle spese sanitarie dal Patto di Stabilità, perché si tratta di risorse base indispensabili per la tenuta del Paese”. Lo ha detto la senatrice del M5S Barbara Guidolin al Senato nel corso della conferenza stampa “Pensioni nel SSN e legge di BIlancio 2024: fine della certezza del diritto”, di cui è organizzatrice.

