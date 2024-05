Fuori gli autori: Omaggio a Dino Buzzati – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

Omaggio a Dino Buzzati

Ospite d’eccezione Marco Perale,

Presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati.

L’evento rientra nella rassegna letteraria “Fuori gli Autori”

organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia

e dalla libreria Ubik.

Appuntamento venerdì 10 maggio, ore 17.30, al Palazzetto dell’Arte di Foggia

Omaggio dedicato a Dino Buzzati, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 17.30, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia, in via Galliani 1.

L’evento è inserito nell’ambito della rassegna letteraria Fuori gli Autori, organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla libreria Ubik, e rientra nel calendario degli eventi Il Maggio dei Libri, campagna nazionale di promozione della lettura, giunta alla quattordicesima edizione, su iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura.

Doppia presentazione per celebrare il poliedrico scrittore, vincitore del Premio Strega, ma anche giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta. Nel corso della serata, verrà presento il graphic novel Odino Buzzi. Cronista detective di Andrea Artusi, che sarà presente, e di Mirco Zilio, Round Robin, 2023. Ampio spazio sarà riservato anche al numero monografico dedicato a Buzzati della rivista letteraria Lettera Zero – Nuova Serie. Interverranno Antonio Rosario Daniele, vicedirettore della rivista e Ricercatore di Letteratura italiana contemporanea dell’Università degli Studi di Foggia e Valentina di Corcia, entrambi curatori dello Speciale. Ospite d’eccezione, Marco Perale, Presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati.

A moderare gli incontri, la bibliotecaria Francesca Capone.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Firmacopie di rito previsto a margine dell’incontro.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della Biblioteca: http://www.lamagnacapitana.it e sui canali social.

