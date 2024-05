Comunicato stampa – Endocrine Disruptors Symposium: deciphering the impact on human organ systems – 10 maggio 2024, ore 9.30 – Aula Multimediale del Rettorato – Chieti

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

ENDOCRINE DISRUPTORS

SYMPOSIUM:

deciphering the impact

on human organ systems

Programma

09.00

Apertura Segreteria

09.30 Apertura lavori e saluti istituzionali

Liborio Stuppia, Magnifico Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” di

Chieti-Pescara

Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo

Moderatori:

Claudio D’Amario, Direttore Generale del Dipartimento della

Sanità della Regione Abruzzo

Maurizio Aricò, Direttore U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale

“Santo Spirito” di Pescara

09.40

Interferenti endocrini e riproduzione

Liborio Stuppia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

10.00 E

ffetti degli interferenti endocrini sullo sviluppo testicolare fetale,

pubertà e tumore del testicolo

Francesco Lombardo, Università degli Studi di Roma La Sapienza

10.15

PFAS e sistema riproduttivo maschile

Alberto Ferlin, Università degli Studi di Padova

10.30

Impatto ambientale sul sistema immunitario e ritmi circadiani

Andrea Isidori, Università degli Studi di Roma La Sapienza

10.45

Interferenti Endocrini in Pediatria

Francesco Chiarelli, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

11.00

Break

Moderatori:

Marco Catani, Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche,

Centro ITAB, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Vincenzo De Laurenzi, Direttore Green Lab di Screening

Neonatale, centro CAST, Università “G. d’Annunzio” di ChietiPescara

11.15 Inquinamento, neurogenesi e neurosviluppo: studio su modelli

neuronali umani

Angela Di Baldassarre, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

11.30 Il cervello, un sistema sotto attacco, il ruolo dell’ambiente

Stefano Sensi, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

11.45

Diabesità: una malattia del progresso incivile

Agostino Consoli, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

12.00

Urban Health

Andrea Lenzi, Università degli Studi di Roma La Sapienza

12.20 Discussione e prospettive

Discussants:

Andrea Lenzi, Cattedra UNESCO Salute urbana: educazione e

ricerca per il miglioramento della salute e del benessere delle città,

Presidente Health City Institute

Liborio Stuppia, Green Lab di Genetica Molecolare – Università

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Piero Di Carlo, Fondazione Vitality Progetto di Ecosistema per

l’Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel

Centro Italia

13.00

Termine lavori

