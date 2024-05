(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 San Cataldo al Museo archeologico nazionale di Taranto

I reperti cristiani, l’anima multietnica della città e la Croce del Vescovo

nella visita tematica prevista alle 17.30 e alle 18.30 del 10 maggio

“La città di Taranto si appresta a vivere il solenne appuntamento con i festeggiamenti dedicati a San Cataldo,

patrono della città, e il Museo archeologico nazionale di Taranto conferma questo legame con il territorio,

accompagnando i visitatori, il prossimo 10 maggio, attraverso un itinerario fortemente rappresentativo della cultura

di questa terra. Un aspetto del Museo forse meno noto, eppure particolarmente affascinante, ricco ed evocativo”

Stella Falzone, direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, preannuncia così le due visite tematiche di

approfondimento, di circa 30 minuti l’una, che riguarderanno i reperti della Sala XXV del MArTA.

Si chiama “Reperti cristiani nelle collezione del MArTA” il compendio offerto al visitatore alle 17.30 e alle 18.30 del

prossimo venerdì 10 maggio, da parte del personale del Museo tarantino.

Un viaggio alla scoperta della base cristiana delle civiltà passate, ma anche dell’anima multietnica della città dal IV al

XII secolo d.C.

La visita si svolgerà attraverso le testimonianze epigrafiche e la cultura materiale. Un approfondimento guidato nella

Sala XXV che rileva dettagli meno noti delle ricche collezioni del MArTA: dalle lucerne e anfore recanti simboli

cristiani, alle iscrizioni funerarie con menorah in lingua ebraica, fino alle stele in arabo proveniente dal sito di Santa

Maria del Galeso.

Tra i reperti che si potranno apprezzare nel corso della visita, spicca la croce funeraria in argento ritrovata in quella

che si presume sia stata la tomba di San Cataldo.

La croce funeraria, databile tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo d.C., si presenta in lega d’argento e sotto forma

di lamina sottile, con estremità patenti e provvista di un ago per l’inserimento della stessa nell’abito o nel sudario.

La croce funeraria rinvenuta nel 1999 nella Cattedrale di San Cataldo è un elemento tipico del rituale funerario dei

longobardi dell’Italia meridionale, epoca in cui si pone l’episcopato del vescovo Cataldo.

Le due visite guidate di approfondimento previste alle 17.30 e alle 18.30 di venerdì 10 maggio, sono attività

comprese nel biglietto di ingresso al MArTA al costo di 10 euro (salvo le gratuità o le riduzioni previste dalla legge e

dalle convenzioni).

Nella stessa giornata sarà possibile prenotare anche attività di visite guidate a pagamento a cura della società Aditus,

concessionaria per i servizi aggiunti del MArTA. Per l’acquisto dei ticket d’ingresso o l’acquisto di ulteriori visite

guidate si può consultare il sito http://www.museotaranto.cultura.gov.it e accedere all’area “Biglietteria”

In allegato: Immagine “Croce funeraria in lega d’argento – VII-VIII sec d.C. Sala XXV MArTA”

Taranto, 6 maggio 2024

UFFICIO STAMPA

Museo Archeologico Nazionale Taranto

Maristella Bagiolini