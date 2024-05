(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

lun 06 maggio 2024

*Confagricoltura Catania chiede incontro urgente al Prefetto Librizzi per

sollecitare l’approvazione dello stato di calamità nazionale per siccità

permanente*

*Inviata anche una lettera a tutti i sindaci dei comuni della provincia di

Catania per invitarli a unirsi alla richiesta*

*Confagricoltura Catania*, tramite il *Presidente, Giosuè Arcoria*, scrive a

*S.E. il Prefetto di Catania, Dott.ssa Maria Carmela Librizzi*, per

chiedere un incontro urgente per mettere al corrente la Rappresentante del

Governo a livello locale della reale e drammatica situazione che il

comparto agricolo etneo sta attraversando, con danni irreparabili alle

produzioni, ripercussioni economiche devastanti per le aziende e il rischio

di perdita di posti di lavoro.

Nella lettera, esprimendo profonda preoccupazione per l’attuale situazione,

si evidenzia che l’intero territorio regionale, in particolare la Provincia

di Catania, è gravemente colpito da una prolungata siccità che ha

compromesso le coltivazioni, il comparto zootecnico e le produzioni

agrumicole invernali. La mancanza di precipitazioni ha reso impossibile la

produzione di foraggio, aumentando i costi per le aziende zootecniche.

In più, in data odierna, Confagricoltura Catania ha inviato una lettera a

tutti i sindaci dei comuni della Provincia di Catania per invitarli ad

unirsi alla richiesta di incontro con il Prefetto per sollecitare, con

un’unica voce, la richiesta delle Istituzioni e delle Imprese catanesi per

l’immediato riconoscimento dello stato di calamità nazionale per siccità

permanente.

“Il settore agricolo – spiega il Presidente di Confagricoltura Catania,

Giosuè Arcoria – ha subito le conseguenze del caldo torrido della scorsa

estate e continua a essere afflitto da condizioni climatiche anomale, con

gravi carenze idriche per l’irrigazione e l’alimentazione degli animali. La

Regione Siciliana ha richiesto lo stato di calamità per siccità,

evidenziando la gravità della situazione che coinvolge l’intero territorio

regionale, ma rimaniamo in attesa di approvazione da parte del Governo

nazionale. Il tempo è già finito, occorre essere uniti nella richiesta di

massima urgenza”.

Catania, 6 maggio 2024

