[Comunicati stampa UniSa] Job In Campus | Da domani al via la decima edizione del Career Day dell’Università di Salerno

*NOTA STAMPA*

Anche quest’anno l’Ateneo, con il suo *Ufficio Placement*, organizza “*Job

in Campus*”, l’evento dedicato a favorire il proficuo incontro tra domanda

e offerta di lavoro.

Job in Campus, che festeggia con il 2024 la sua *decima edizione*, si terrà *martedì

7 e mercoledì 8 maggio *presso la Biblioteca del Polo scientifico e

tecnologico al campus di Fisciano.

Titolo scelto per l’appuntamento di quest’anno è *“Vivere, lavorare, stare

bene: dall’equilibrismo all’equilibrio*”, tema che intende focalizzare

l’attenzione sull’individuazione di un modello di lavoro sostenibile, in

termini di conciliazione tra vita privata e lavorativa, di valorizzazione

delle proprie competenze, di espressione del sé e di raggiungimento del

benessere.

Il *Convegno* *di apertura*, che taglia il nastro di partenza dell’edizione

2024, si terrà* domani martedì 7 maggio*, alle* ore 10.30*, in *Sala Stampa

“Biagio Agnes”* al campus di Fisciano, raccogliendo importanti riflessioni

sul tema da parte di esponenti del mondo delle istituzioni e delle imprese.

Il giorno dopo, *mercoledì 8 maggio* – presso gli spazi della* Biblioteca

scientifica *di Ateneo – prenderà ufficialmente il via la sessione di *Job

recruitment*: dalle *ore 9.30* alle ore 17.00 più di 60 aziende

incontreranno studenti, laureandi e laureati UNISA, per i colloqui

conoscitivi e di presentazione.

——————————

Di seguito la Locandina con il *Programma *dell’intera manifestazione.

*———————-*

