Consiglio comunale, nuova seduta lunedì 6 maggio

Otto i punti all’ordine del giorno

Lunedì 6 maggio, a partire dalle 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale, si riunirà il

consiglio comunale. Potrà essere seguito a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale

https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-comunale (alla voce “Consigli Cloud”) e sulla

pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono otto i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare a due

mozioni. La prima è presentata dai consiglieri Stefania Nesi e Lorenzo Boanini del PD sul gattile

comunale. La seconda è proposta dai consiglieri del Partito Democratico Stefania Nesi e Paolo

Tosi in merito alle criticità della viabilità in via Nerucci e via Pascoli.

Al quarto punto dell’ordine del giorno figura il procedimento di correzione errore materiale del

Regolamento urbanistico nei termini dell’articolo 21 della legge regionale 65 del 2014 per area di

proprietà del Comune di Pistoia in località Pontelungo.

Seguono tre interpellanze. La prima è del consigliere del PD Paolo Tosi su arredo, decoro e

sicurezza urbana. La seconda interpellanza è presentata dal consigliere del Partito Democratico

Lorenzo Boanini sul Villone Puccini. La terza è della consigliera del PD Federica Fratoni

sull’applicazione delle riduzioni della tassa dei rifiuti e del servizio di raccolta dell’organico per le

utenze non domestiche – anno 2022.

Chiude il consiglio comunale la mozione presentata dalla capogruppo Tina Nuti di Civici

Riformisti sugli istituti Raggruppati: progetti e attività per la cittadinanza.