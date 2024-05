Comunicato stampa | CARNE SINTETICA, COLDIRETTI CUNEO: ITALIA APRIPISTA NEL MONDO, ORA DIVIETO IN FLORIDA

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

CARNE SINTETICA, COLDIRETTI CUNEO: ITALIA APRIPISTA NEL MONDO, ORA DIVIETO IN FLORIDA

Stop alla produzione e alla vendita di carne sintetica nello Stato americano: cresce la consapevolezza sui rischi di una tecnologia con troppe incognite di tipo sanitario e ambientale

Il divieto alla produzione di carne sintetica varato dallo Stato della Florida conferma che l’Italia è stata apripista a livello mondiale con l’approvazione della legge, in vigore da dicembre 2023, che vieta di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali. È quanto afferma Coldiretti Cuneo in occasione della firma del governatore Ron DeSantis sulla nuova normativa nello Stato americano.

“È una chiara dimostrazione che anche nel Paese dove i cibi sintetici sono di fatto nati – dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – sta maturando la consapevolezza sui rischi di una tecnologia dai contorni oscuri, con molte incognite che rischiano di cambiare per sempre la vita delle persone e l’ambiente che ci circonda”.

La Florida potrebbe non essere l’unica a sbarrare la strada ai prodotti a base cellulare, secondo quanto riportato dal Financial Times che scrive che “i repubblicani dall’inizio dell’anno hanno introdotto in almeno sette Stati americani una legislazione per vietare la vendita o la distribuzione di carne coltivata in laboratorio”.

“La cosa non ci sorprende – commenta il Presidente Nada – e per fortuna in Italia lo abbiamo già capito, merito di una cultura più attenta alla provenienza, alla salvaguardia della biodiversità e alla filiera. La Coldiretti ha acceso per prima i riflettori su un business in mano a pochi nel mondo con implicazioni molto preoccupanti per la salute pubblica”.

Sono, infatti, 53 i pericoli potenziali per la salute legati ai cibi prodotti in laboratorio individuati dal Rapporto FAO-OMS, tanto che quasi sette italiani su dieci (68%) nel 2024 si dichiarano contrari al consumo di prodotti a base cellulare secondo un’analisi della Coldiretti su dati Noto Sondaggi. Non è un caso che in Paesi dove è stata consentita la vendita come Israele – spiega Coldiretti Cuneo – prima del consumo venga chiesta la firma di una liberatoria dalle responsabilità e conseguenze sulla salute.

“Nel nostro Paese la grande mobilitazione Coldiretti scattata nell’autunno 2022 ha raccolto oltre 2 milioni di firme, un consenso ampio e trasversale a sostegno del provvedimento, poi diventato legge, che vieta di produrre e commercializzare cibi a base cellulare. Ora la diffidenza si è diffusa in Europa e nel resto del mondo, nel rispetto del principio di precauzione ed in attesa di risultati scientifici della ricerca pubblica indipendente per evitare di usare gli uomini come cavie” afferma il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

Pesano anche le preoccupazioni sul piano ambientale. I risultati della ricerca realizzata da Derrick Risner e dai suoi colleghi dell’Università della California a Davis – spiega Coldiretti – hanno evidenziato che il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica definito in equivalenti di anidride carbonica emessi per ogni chilogrammo prodotto è da 4 a 25 volte superiore a quello della carne bovina tradizionale.

