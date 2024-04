STEFANO STEFANI, CALDEROLI: SALUTO UN AMICO E UN UOMO CHE HA DATO TANTO ALLA LEGA

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

Sono addolorato per la scomparsa di un amico come Stefano Stefani, un amico prima ancora che un compagno di un lungo percorso politico nella nostra Lega e parallelamente di un altrettanto lungo percorso insieme in Parlamento, per tanti anni, e in alcuni periodi anche al Governo.

Stefani ha dato tanto alla Lega, è stato per tanti anni uno dei dirigenti che lavorava quotidianamente in via Bellerio, per anni è stato il punto di riferimento amministrativo del quotidiano ‘la Padania’ e degli altri media di partito.

Tanti giornalisti passati in quelle redazioni, e diversi di loro oggi sono a loro volta parlamentari, lo ricordano affettuosamente per il suo continuo brontolare, per quei suoi modi a volte burberi ma al tempo stesso generosi e sinceri.

Per me è stato un amico di tante giornate di lavoro in Bellerio e in Parlamento, di tante manifestazioni e comizi, di tante seguenti cene, soprattutto in Veneto.

Con lui se ne va un pezzo di storia della Lega e della mia storia.

Lo dichiara Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie