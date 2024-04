(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Buongiorno,

di seguito l’ordine del giorno del Consiglio dei ministri n. 79.

Un cordiale saluto

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

X: @palazzo_chigi

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 79

Il Consiglio dei ministri già convocato per domani, martedì 30 aprile 2024 alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (PRESIDENZA – AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la Direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);

– VARIE ED EVENTUALI.