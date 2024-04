MAGGIO ATESSANO, PRESENTATO CARTELLONE EVENTI PRIMAVERA

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 SI APRE IL SIPARIO SULLA BELLA STAGIONE, TORNANO GLI APPUNTAMENTI DA VIVERE INSIEME AD ATESSA.

L’Assessore alla cultura, Ilenia Tumini, presenta il “maggio atessano 2024”all’insegna di arte, storia, natura, salute, sport, cultura e grande musica. Dal Centro alle contrade, Atessa ospiterà eventi di ogni genere. Un lavoro di squadra- sottolinea l’Assessore- tra tutta l’Amministrazione comunale, le Associazioni e i cittadini che, anche per il 2024, ci consentirà di portare Atessa alla ribalta del Territorio.

Tra le novità del maggio 2024:

Il 4 ci sarà il primo tributo alle gesta storiche della Brigata Majella con il ricordo di tre atessani che ne fecero parte. Sempre il 4, appuntamento con l’enoteca delle Città del Vino per un viaggio di gusto e cultura in Abruzzo.

Domenica 5, primo equiraduno con passeggiata a cavallo sul percorso dell’apostolo Tommaso.

Il 18 ci sarà l’imperdibile appuntamento, nella Cattedrale di San Leucio, con la spettacolare “Misa Tango”. L’evento vedrà protagonisti artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale in uno spettacolare ensemble di voci, pianoforte, coro, orchestra d’archi e lo straordinario Mario Stefano Pietrodarchi al Bandoneòn.

Tra le iniziative per i più giovani, sabato 25, in piazza Garibaldi, torna Pompieropoli, l’evento dove i bambini diventano pompieri per un giorno. Al campo sportivo di Montemarcone, avrà inizio il torneo di calcio “Il Monello”.

Importante appuntamento con la salute e la carovana della prevenzione e’ fissato a domenica 26.

Un cartellone, che da’ il via, in grande stile, ad un’estate atessana…assolutamente da non perdere!