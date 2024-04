40° Mostra Mercato dell’Antiquariato Minore e del Collezionismo | Pinerolo (TO), domenica 5 maggio | Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 *40° Mostra Mercato dell’Antiquariato Minore e del Collezionismo: il 5

maggio a Pinerolo (TO)*

Domenica 5 Maggio 2024, dalle 8.00 alle 18.30, il Centro Storico di

Pinerolo si anima con la 40° Mostra Mercato dell’Antiquariato Minore e del

Collezionismo. Questo evento, che si tiene la prima domenica di maggio e

l’ultima domenica di settembre, è diventato una tradizione preziosa sin dal

suo debutto nel lontano 1984 sotto i suggestivi portici della Città di

Pinerolo.

La mostra-mercato, che vedrà oltre 150 hobbisti nel Centro Storico, offre

agli appassionati un’ampia selezione di antichità e oggetti da collezione.

Potrete trovare autentici tesori lungo le vie e in Piazza San Donato, Via

Del Duomo, Via Savoia, Piazza Facta, Via Trento, Piazza Verdi e Via Del

Pino.

Nel pomeriggio, nell’area della manifestazione, è prevista l’esibizione dei

Tamburini di Pignerol dell’Associazione La Maschera di Ferro.

Vi aspettiamo!

