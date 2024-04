In occasione di Motor Valley Fest 2024, sabato 4 maggio, torna il TEDxModena

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

ECO Certificazioni rinnova la Borsa di Studio “AAE al Femminile, in Memoria di Antonia Terzi” per studentesse Unimore iscritte al Corso di Laurea in Advanced Automotive Engineering (MUNER). La borsa di studio, assegnata alla studentessa Veronica Massa, verrà consegnata in occasione del TEDxMODENA durante il Motor Valley Fest, il 4 maggio 2024

Per il terzo anno consecutivo, ECO Certificazioni S.p.A. e MUNER – Motorvehicle University of Emilia Romagna sono liete di annunciare la promozione della borsa di studio “AAE al Femminile, in Memoria di Antonia Terzi” del valore di 5.000 euro.

Questa iniziativa, volta a sostenere le studentesse più meritevoli del corso di laurea magistrale in Advanced Automotive Engineering (AAE) di MUNER – Motorvehicle University of Emilia Romagna, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresenta un impegno concreto verso la promozione delle pari opportunità e l’incoraggiamento delle donne ad intraprendere percorsi di studio e carriere nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).

La borsa di studio è dedicata alla memoria di Antonia Terzi, la brillante ingegnere modenese che fece la storia come prima donna ingegnera nella Formula 1 per la Ferrari.

Testimonianza tangibile dell’impegno di ECO Certificazioni nel supportare l’educazione e l’empowerment delle donne, nonché nell’incoraggiare la loro partecipazione attiva nel settore dell’innovazione, della tecnologia e dell’automotive, l’assegnazione di questa borsa di studio, vinta dalla studentessa Veronica Massa, avverrà in occasione del TEDxMODENA previsto per il prossimo 4 maggio 2024, durante il Motor Valley Fest.

Veronica Massa, classe 2001, si è aggiudicata il premio in qualità di studentessa più meritevole iscritta al primo anno del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in AAE per l’Anno Accademico 2023/2024, con specializzazione in Racing Car Design.

L’obiettivo principale è quello di incentivare la presenza femminile nei corsi di laurea scientifici e di fornire supporto alle giovani donne nel perseguire i propri obiettivi professionali nel campo dell’automotive e della tecnologia.

Serena Farina, Presidente di ECO Certificazioni, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “In ECO Certificazioni crediamo fermamente nell’importanza dell’istruzione e nell’empowerment delle donne nelle discipline STEM e AAE. Sostenere e promuovere le giovani donne in questi settori non solo rappresenta una responsabilità, ma anche un investimento nel futuro della nostra società. La Borsa di Studio in memoria di Antonia Terzi è un omaggio alla sua determinazione e coraggio, e speriamo che possa ispirare le giovani donne a seguire le sue orme e a perseguire i propri sogni con determinazione.”