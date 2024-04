ANTIMAFIA. COMPONENTI CENTRODESTRA (FDI-FI-LEGA-NOI MODERATI CIVICI PER L’iITALIA): “GRAVISSIMO CHE EMILIANO SI SOTTRAGGA AD AUDIZIONE”

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

“Presidente di Regione ed ex magistrato. Da Michele Emiliano ci aspettavamo più rispetto della Res publica e un galateo istituzionale che evidentemente in tanti anni nei palazzi di giustizia e in politica non ha mai ben compreso. Lo dimostra la modalita usata per rendere ufficiale ciò che invece era una semplice interlocuzione informale tra segreterie. Emiliano accusa la Commissione di strumentalizzazione politica, quando è evidente che omettere due date su cinque proposte aveva il solo fine di voler far ricadere sull’Antimafia la scure del boia prima della mozione di sfiducia in Regione. Nessuno si può sottrarre alla convocazione della Commissione. Suggeriamo dunque al presidente di non farsi guidare dal suo ego e dalla sua arroganza, perché neanche lui è sopra le regole”.

Lo dichiarano i componenti del centrodestra nella Commissione Antimafia.