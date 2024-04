(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 UE. Bonelli (AVS): Astensione maggioranza su Patto di Stabilità è censura a

Giorgetti. Meloni fa la leader di lotta e di governo

“È stupefacente che i partiti che compongono la maggioranza del Governo

Meloni, ovvero Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, abbiano scelto di

astenersi durante la votazione in Parlamento europeo sul nuovo Patto di

Stabilità, sconfessando il proprio Ministro dell’Economia e delle Finanze

Giorgetti, che aveva condotto i negoziati. Questa astensione e’ un atto di

censura contro il ministro Giorgetti. Non solo non hanno supportato un

accordo che il ministro ha negoziato, ma hanno anche rivelato, proprio in

vista delle prossime elezioni europee, una scissione profonda all’interno

della coalizione di governo. In realtà, la premier Meloni fa la leader di

lotta e di governo. Noi Verdi, in Europa, abbiamo votato contro perché

questo Patto di Stabilità non ferma le politiche di austerità e penalizza