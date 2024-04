Fuori gli autori: Heartbreak Hotel, di Micol Beltramini – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

Graphic novel sull’amore

Micol Beltramini presenta il suo ultimo lavoro, disegnato da Agnese Innocente, Heartbreak Hotel (Il Castoro, 2024)

La presentazione, Anteprima del Festival del Nerd, è inserita nell’ambito della rassegna letteraria “Fuori gli Autori”, organizzata

dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla libreria Ubik.

Appuntamento lunedì 29 aprile 2024, alle ore 18.00,

al Museo di Storia Naturale di Foggia

Non c’è due senza tre: torna per la terza volta a Foggia, Micol Beltramini, lunedì 29 aprile 2024, alle ore 18.00, nella Sala Darwin del Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31.

Dopo il successo che ha riscosso con il suo primo romanzo, La mia amica scavezzacollo, presentato in Biblioteca a chiusura del primo anno di attività del Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina e poi nell’ambito del Premio Letterario Leggo Quindi Sono, questa volta la scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, è di nuovo ospite del Polo Biblio-Museale di Foggia con il graphic novel fresco di stampa, disegnato da Agnese Innocente, dal titolo Heartbreak Hotel, Il Castoro, 2024.

L’iniziativa è inserita nella rassegna letteraria Fuori gli Autori, organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla libreria Ubik. Si tratta di un’anteprima del Festival del Nerd, organizzato dall’Associazione Il Festival del Nerd, in collaborazione con il Comune di Foggia, che vede anche il Polo Biblio-Museale tra in numerosi partner, e che si svolgerà in città il 4 e il 5 maggio.

Dedicato al tempo dell’amore, delle delusioni e della riapertura alla vita, il graphic novel racconta la storia di Maya, che ha perso l’amore della sua vita; di Martino, che è stato preso in giro dal ragazzo dei suoi sogni; di Fiona, tradita dal suo fidanzato e dalla sua migliore amica e di Fede, che si sente responsabile per quello che è successo alla sua ragazza. “Cuori diversi ma ugualmente spezzati, accolti nel calore illusorio dell’Heartbreak Hotel. Ma c’è un momento per piangere sulle proprie ferite e un momento per smettere di farlo. E per guarire, unendo le forze, aprendosi di nuovo al mondo”.

Micol Arianna Beltramini è autrice del bestseller 101 cose da fare a Milano almeno una volta nella vita (Newton Compton) e del romanzo La mia amica scavezzacolo (Hacca). È anche autrice di fumetti, tra cui Last goodbye. Un tributo a Jeff Buckley (Edizioni BD), Murder Ballads (Mondadori Oscar Ink) e Anna dai capelli verdi (Piemme), scritto insieme ad Agnese Innocente.

Agnese Innocente ha esordito come illustratrice con il graphic novel Dieter è Morto, per cui è stata candidata al Premio Boscarato 2018 come Autore Rivelazione

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro a fumetti realizzato come autrice completa, Il Meraviglioso Mago di Oz di Frank L. Baum, una reinterpretazione in chiave fumettistica del celebre romanzo.

Con Girotondo, ha vinto il Premio Andersen 2021 nella categoria “Miglior libro a fumetti” insieme all’autore Sergio Rossi. Con Anna dai capelli verdi ha vinto il premio Boscarato come miglior fumetto per un pubblico giovane, insieme all’autrice Micol Arianna Beltramini.

Nella sua carriera ha collaborato come illustratrice con svariate case editrici italiane e internazionali, tra cui Disney, Papercutz e Space Between Entertainment.

A dialogare con l’autrice, la bibliotecaria Francesca Capone e il giovane lettore, che fa parte della giuria di oltre 500 studenti di Leggo Quindi Sono, Jacopo Lecce.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Firmacopie di rito previsto a margine dell’incontro.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della Biblioteca: http://www.lamagnacapitana.it e sui canali social.

