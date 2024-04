Cs. n.217 25 aprile 2024 – Celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 UFFICIO STAMPA

Comunicato n.217



25 aprile 2024 – Celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione

Il 25 aprile, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione, a Ragusa si svolgerà la tradizionale cerimonia della ricorrenza che avrà inizio alle 10 in piazza Gramsci con la deposizione della corona d’alloro ai piedi della Stele all’Unità d’Italia. Ulteriori deposizioni sono previste presso la lapide al Tenente Lena, ai caduti, ai braccianti agricoli e al Monumento ai Caduti in guerra in piazza San Giovanni sul sagrato della cattedrale, dove verrà eseguito l’alzabandiera che precederà la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in guerra da parte del Prefetto Giuseppe Ranieri, del Sindaco Peppe Cassì e del Comandante di Presidio Militare.

Seguirà la benedizione del Monumento.

Il corteo si formerà in Piazza Gramsci, percorrerà Viale Tenente Lena, Via Roma, Corso Vittorio Veneto, Via Mario Rapisardi, Corso Italia per arrivare in Piazza San Giovanni.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, la cerimonia avrà luogo all’interno della Cattedrale con un breve momento celebrativo della ricorrenza, cui seguirà la deposizione della corona.

Ragusa 23/05/2024

L’Ufficio Stampa

Giovanni Iacono