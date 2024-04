BANDO IMPRENDITORIA FEMMINILE – DICHIARAZIONE ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

lun 22 aprile 2024 TIERO: "BANDO IMPRENDITORIA FEMMINILE CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO,

OCCASIONE PER LE DONNE DEI NOSTRI TERRITORI”

“La pubblicazione del bando della Regione Lazio su “Donne, Innovazione e

impresa” rappresenta un passo importante che va nella direzione della

promozione dell’imprenditoria femminile. E’ una misura utile per lo

sviluppo e la crescita delle imprese guidate da donne, attraverso cui

cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per affrontare le

sfide lanciate dalla continua evoluzione dei mercati. Il nuovo bando 2024

mette a disposizione 5 milioni di euro da risorse del Programma FESR

2021-2027, e concede contributi a fondo perduto per un importo massimo di

145.000 euro per ciascun progetto presentato da imprese femminili per

l’introduzione di innovazioni di prodotto o di processo aziendale. Un aiuto

prezioso che si aggiunge agli altri strumenti di supporto alle micro,

piccole e medie imprese che stiamo gestendo e che saranno ulteriormente

sviluppate nel prossimo futuro, rendendo ancora più competitivo il sistema

produttivo del Lazio.

Ritengo importante incentivare l’imprenditoria femminile, anche per

rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di perseguire i propri

sogni e realizzare il loro pieno potenziale. La parità di genere è il 5°

obiettivo della Agenda 2030 dell’ONU ed è anzitutto una evidente questione

di giustizia. Nessuno dovrebbe essere svantaggiato o discriminato sulla

base del proprio genere. Ma nell’ambito delle politiche per la crescita,

come sostenuto anche dalle istituzioni europee, la parità di genere è anche

un motore di sviluppo economico e sociale.

Relativamente al bando, ciascuna impresa femminile può presentare un solo

progetto agevolabile riguardante la produzione di un bene o servizio nuovo

o migliorato, che si differenzi in modo significativo rispetto a quelli già

realizzati dall’impresa, ad esempio sul piano delle caratteristiche

tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della

facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo,

della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni

e le funzionalità. Intendo fare i complimenti all’assessore regionale alle

Attività produttive Roberta Angelilli e al presidente di Lazio Innova

Francesco Marcolini per aver messo a disposizione fondi importanti per

l’imprenditoria femminile, dimostrando grande attenzione al tessuto

produttivo dei nostri territori”.

Lo comunica in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio