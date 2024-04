Resoconto Serie A1 Softball – 21 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 La Mia Office Blue Girls Pianoro ottiene la prima doppietta del proprio 2024 vincendo entrambe le sfide in casa delle Thunders. Scoppiettante il lineup felsineo in gara 1, mentre più combattuta la seconda sfida di giornata.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/bd8c6557-dd53-1500-8661-ffef6aa4dcd1.jpg]

Mia Office Blue Girls Pianoro corsara sul diamante di Castelfranco Veneto

La Mia Office Blue Girls Pianoro ottiene la prima doppietta del proprio 2024 vincendo entrambe le sfide in casa delle Thunders. Scoppiettante il lineup felsineo in gara 1, mentre più combattuta la seconda sfida di giornata

RISULTATI (in grassetto quelli di domenica 21 aprile)

MKF Bollate – Pubbliservice Old Parma 8-1 (5°); 7-0 (6°)

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno 9-8; 5-2

Bertazzoni Collecchio – Macerata 1-10 (6°); 3-2

Thunders – Mia Office Blue Girls Pianoro 5-18 (5°); 3-4

Riposa: Italposa Forlì

CLASSIFICA

MKF Bollate (8 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Inox Team Saronno (7-1, .875); Rheavendors Caronno, Italposa Forlì (4-2, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro (3-3, .500); Macerata (3-5, .375); Bertazzoni Collecchio (2-6, .250); Thunders (1-5, .166); Pubbliservice Old Parma (0-8, .000)

Foto: Sara Desii, una vittoria ed una salvezza in pedana nel doppio incontro odierno (credit EzR-Nadoc)

