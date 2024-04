(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 NOTA FARNESINA – IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAJANI AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO.

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani è oggi a Milano per chiusura della 62° edizione del Salone del Mobile, evento di rilevanza internazionale che celebra l’eccellenza del design e dell’arredo italiano. L’arrivo in fiera e’ previsto alle 13.

“Il settore legno-arredo rappresenta un pilastro fondamentale per la promozione del nostro Paese nel mondo” ha commentato il Vice Presidente del Consiglio, che ha osservato come “l’arte e la maestria dei nostri designer e architetti conferiscano ai nostri prodotti d’arredamento quelle caratteristiche inconfondibili di qualità e stile che li rendono riconoscibili e apprezzati in tutto il mondo”.

Durante la sua visita il Vice Presidente Tajani incontrerà i rappresentanti dell’industria del design e dell’arredamento, visitando gli stand di alcune aziende presenti alla rassegna.