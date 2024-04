(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

dom 21 aprile 2024 MORTE MARCO CIATTI: DIRETTORE UFFIZI, HA FATTO CONOSCERE L'ECCELLENZA DELLA

SCUOLA FIORENTINA DEL RESTAURO IN TUTTO IL MONDO

“Marco Ciatti aveva grande consapevolezza della lunga tradizione

dell’Opificio delle Pietre Dure e ne tracciava la storia con fierezza e

affetto. Spesso chiamato all’estero per curare progetti importanti, ha

contribuito a diffondere l’eccellenza della Scuola Fiorentina del Restauro

in tutto il mondo.

Le Gallerie degli Uffizi si uniscono al dolore della famiglia e di tutta la

comunità scientifica per la sua scomparsa, rivolgendo a Ciatti un vivo

ringraziamento per l’eccellenza del lavoro svolto in decenni di passione e

studio”. Così il direttore del museo Simone Verde esprime cordoglio per la

morte di Marco Ciatti, storico dell’arte, soprintendente dal 2012 al 2022

dell’Opificio delle Pietre Dure e docente per molti anni del corso di

Storia del Restauro dll’Università di Firenze.