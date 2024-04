CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, LUNEDì 22 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

PRESIDENTE

📌Ore 14:30 Palma di Maiorca: partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea

COMMISSIONI E COMITATI

📌10, 16, e 20.30_Bilancio Camera e senato_Audizioni sul DEF (13.15 presidente Ufficio parlamentare di bilancio, Cavallari; 20 Ministro Giorgetti)

📌14.30_Antimafia_ Audizione di Emiliano Fittipaldi, Direttore del quotidiano Domani, sul cd ‘dossieraggio’ di esponenti politici e del mondo economico

📌15_Ambiente_Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio su gestione calamità e ricostruzione post-calamità (altre audizioni dalle 14,50)

📌15_Femminicidio_ Audizioni del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, di rappresentanti dei Ministeri per la salute, del lavoro e della giustizia, e del Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Giuseppina Casella

📌16.45_Attività produttive_Esame documento conclusivo indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale e mondo produttivo

📌17.30_ Comitati per la Legislazione di Senato e Camera_audizione giuristi su criticità della produzione normativa e qualità della legislazione

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 presentazione libro di Mario Capanna, “Palestina Israele”. Partecipa Angelo Bonelli

📌16 Presentazione festival Radici. Toni Ricciardi

EVENTI

📌9.30 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno: “Conferenza di futuri probabili” (Fondazione Leonardo). Diretta web

📌11 Sala della Regina. Convegno: “Osservatorio Family Business”. On. Toccalini

📌15 Sala del Cenacolo. Convegno: “Presentazione del modello Cinemadamare: dalla bottega rinascimentale, la nuova fabbrica del cinema”. On. Mollicone

📌16 Sala Matteotti. Convegno: “Lo spettro del protezionismo, la realtà delle imprese innovative e la criticità dello skills mismatch nella formazione italiana”. On. Battilocchio