Sicurezza, Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato oggi alla riunione del Med 5 (Cipro, Grecia, Italia, Malta, Spagna)

Roma, 20 Aprile 2024

“Dai nostri costanti incontri – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – è sempre emersa la convinzione che la vera soluzione per affrontare la sfida migratoria va cercata nella prevenzione delle partenze, attraverso una solida strategia di cooperazione con i Paesi Terzi. Insieme ci siamo fortemente impegnati affinché la dimensione esterna fosse considerata parte fondamentale del Patto Migrazione e Asilo, e continua a essere un punto centrale anche della dichiarazione congiunta di oggi”. ‎ “Adesso però è il momento di prepararsi alla fase di attuazione – continua il Titolare del Viminale – nella consapevolezza che i nostri Paesi restano tra quelli più esposti per l’attuazione delle procedure di frontiera. Proprio per questo, dobbiamo insistere a livello europeo per ottenere stanziamenti finanziari adeguati per i Paesi in prima linea e approcci costruiti su misura, che tengano conto delle situazioni concrete che i singoli Stati Membri si troveranno ad affrontare”. “L’ottimo lavoro e la collaborazione tra noi Med 5 – ha concluso Piantedosi – proseguirà non solo nel percorso di attuazione del Patto, ma porteremo avanti il messaggio che la gestione del fenomeno migratorio non deve essere considerata un contributo di solidarietà ad alcuni Stati Membri ma un beneficio per tutta l’Unione europea”.