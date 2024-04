Roma, Bonfrisco (Lega-Gruppo ID): ideologia della sinistra, mascherata da ZTL, contro la Storia dell’auto è la dimostrazione che non dobbiamo arrenderci

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Anche in Europa abbiamo portato avanti la battaglia per porre fine limitazioni previste a Roma per la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Grazie all’On. Fabrizio Santori per la sua interrogazione all’Assemblea Capitolina che ricorda quanto già deliberato dalla Giunta Regionale del Lazio a favore di una delle più straordinarie avventure dell’ingegno umano: l’automobile.

L’ideologia della sinistra, mascherata da ZTL, contro la Storia dell’auto è la dimostrazione che non dobbiamo arrenderci. Bisogna riportare l’Italia ad essere il motore produttivo su cui abbiamo costruito il successo dell’Europa. Lo scrive sui social l’Europarlamentare della Lega-Gruppo ID, Anna Cinzia Bonfrisco