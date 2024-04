(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 EUROPEE. VINCI(FDI) BONACCINI CANDIDATO IN EUROPA HA IL SAPORE DI UN ESILIO, ORA SI DIMETTA DALL’EMILIA-ROMAGNA

“La candidatura di Stefano Bonaccini in Europa come capolista del PD ha tutta l’aria di essere l’epilogo scontato della sconfitta alla segreteria del PD. Fuori da tutti i ruoli istituzionali nazionali viene spedito in Europa, messo capolista non certo per i disastri fatti in 10 anni da governatore dell’Emilia Romagna ma come certezza che il biglietto sia di sola andata. Alla luce di questo epilogo si dimetta subito da governatore e si occupi solo della sua campagna per l’Europa. L’Emilia-Romagna ha bisogno di essere governata al più presto da un nuovo Presidente che si occupi a tempo pieno dei nostri cittadini”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci.

