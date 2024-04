Coppa del Mondo di fioretto femminile – Trionfo storico a Tbilisi, il podio è tutto azzurro: 1^ Volpi, 2^ Errigo, 3^ Favaretto e Cristino

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Tbilisi, il podio è tutto azzurro: Alice Volpi è d’oro, argento per

Arianna Errigo e bronzo di Martina Favaretto e Anna Cristino

TBILISI – Più azzurra di così Tbilisi non poteva essere. È un trionfo

italiano che salta a piè pari dalla cronaca alla storia, con un podio

monocolore, la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia

dove Alice Volpi vince la gara individuale, battendo in finale Arianna

Errigo, che è d’argento, mentre le due medaglie di bronzo sono al collo

di Martina Favaretto e Anna Cristino. L’Italia del fioretto guidata dal

CT Stefano Cerioni continua così ad aggiornare il guinness dei primati:

quattro fiorettiste azzurre sul podio, proprio come accadde un anno fa

agli Europei di Plovdiv, e come era successo anche lo scorso gennaio a

Parigi nella prova maschile di Coppa. Una straordinaria dimostrazione di

forza, l’ennesima, che dà l’esatta dimensione dalla “carica” con cui la

scherma azzurra si sta avvicinando ai Giochi Olimpici.

Un sabato italiano spettacolare sulle pedane georgiane. Al “remake”

della finale del Campionato Mondiale di Milano 2023 si è arrivati dopo

assalti vibranti e per nulla scontati per entrambe le campionesse

azzurre. In avvio di giornata Volpi ha superato l’ungherese Kondricz per

15-10, mentre Errigo ha lottato fino al 15-13 per spuntarla sulla

tedesca Morandi. Più “netto” il verdetto del turno seguente: doppio

15-8, per Alice sull’ucraina Taranenko e per Arianna sulla tedesca

Holland Cunz. Negli ottavi di finale Volpi ha liquidato la giapponese

Ueno (15-11) ed Errigo ha fatto lo stesso con la francese Ranvier

(15-10). Si è arrivati così agli assalti per il podio: Alice Volpi ha

esultato all’ultima e decisiva stoccata, quella del 15-14, battendo la

cinese Chen, mentre per Arianna Errigo c’è stato da superare il derby

azzurro contro l’amica e compagna di squadra Francesca Palumbo,

terminato 15-11 in favore della “capitana” della squadra oro iridato a

Milano. Da lì in avanti tutta la gara di Tbilisi è diventata una sorta

di Campionato Italiano Assoluto: nelle due semifinali Alice Volpi ha

superato per 15-11 una bravissima Anna Cristino mentre Arianna Errigo si

è imposta 15-8 su Martina Favaretto. La finalissima, tra le due

super-star del fioretto azzurro, è stata condotta fin dalle prime

battute da Alice Volpi: la portacolori delle Fiamme Oro ha fatto suo il

match con il punteggio di 15-9, ottenendo l’11esima vittoria in carriera

nel circuito di Coppa del Mondo. Argento che luccica per Arianna Errigo

che arricchisce ulteriormente un palmares impressionante: la lombarda

dei Carabinieri è a quota 57 medaglie in Coppa.

Splendidi anche i terzi posti di Martina Favaretto e Anna Cristino. La

23enne veneta della Fiamme Oro, numero 2 del mondo, è arrivata tra le

“top 4” battendo la greca Raryfallou (15-12), l’ucraina Myroniuk (15-4),

l’altra azzurra Erica Cipressa nel derby azzurro degli ottavi (15-3) e

poi la canadese Gou (15-12). Per Martina Favaretto, fermata poi in

semifinale dalla sua capitana Arianna Errigo, è il settimo podio nel

circuito iridato che dà continuità a un rendimento eccellente e sempre

in crescendo negli ultimi tre anni.

Prima medaglia in Coppa del Mondo, invece, per Anna Cristino. La toscana

dei Carabinieri, classe 2001, era partita dai preliminari del venerdì e

farà così un grande balzo in avanti nel ranking internazionale in cui

era numero 81 fino a oggi. Per Cristino successi contro la statunitense

Weintraub (10-8) e la cinese Huang (13-7), prima del derby azzurro con

la compagna e campionessa europea in carica Martina Batini, vinto 15-8.

Il podio, per Anna, è arrivato grazie al 15-8 inflitto alla giapponese

Miyawaki, e lo stop contro Alice Volpi nulla toglie a una giornata

strepitosa.

Oro, argento e due bronzi per l’Italia del CT Cerioni, in un sabato

super in cui è rimasta ai piedi del podio Francesca Palumbo, settima

perché fermata dalla sfida italiana contro Arianna Errigo, mentre hanno

chiuso nona Martina Batini, 16^ Erica Cipressa, 23^ Aurora Grandis, 30^

Martina Sinigalia, 38^ Elena Tangherlini, 43^ Matilde Calvanese e 58^

Camilla Mancini.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia si

concluderà con la competizione a squadre in cui il quartetto azzurro si

schiererà con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina

Batini.

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO FEMMINILE – TBILISI (GEORGIA) 20 APRILE 2024

Qui i risultati [1]

Finale

Volpi (ITA) b. Errigo (ITA) 15-9

Semifinali

Errigo (ITA) b. Favaretto (ITA) 15-8

Volpi (ITA) b. Cristino (ITA) 15-11

Quarti di finale

Favaretto (ITA) b. Gou (Can) 15-12

Errigo (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-11

Cristino (ITA) b. Miyawaki (Jpn) 15-8

Volpi (ITA) b. Chen (Chn) 15-14

Ottavi di finale

Favaretto (ITA) b. Cipressa (ITA) 15-3

Errigo (ITA) b. Ranvier (Fra) 15-10

Palumbo (ITA) b. Pasztor (Hun) 15-11

Cristino (ITA) b. Batini (ITA) 15-14

Volpi (ITA) b. Ueno (Jpn) 15-11

Tabellone da 32

Favaretto (ITA) b. Myroniuk (Ukr) 15-4

Cipressa (ITA) b. Umetsu (Jpn) 15-4

Errigo (ITA) b. Holland Cunz (Ger) 15-8

Palumbo (ITA) b. Grandis (ITA) 15-9

Batini (ITA) b. Rhodes (Usa) 15-8

Cristino (ITA) b. Huang (Chn) 13-7

Chen (Chn) b. Sinigalia (ITA) 15-13

Volpi (ITA) b. Taranenko (Ukr) 15-8

Tabellone da 64

Favaretto (ITA) b. Raryfallou (Gre) 15-12

Cipressa (ITA) b. Chan (Hkg) 15-14

Errigo (ITA) b. Morandi (Ger) 15-13

Palumbo (ITA) b. Conway (Usa) 15-7

Grandis (ITA) b. Tripapina (Ain) 15-12

Batini (ITA) b. Takeyama (Jpn) 15-9

Rhodes (Usa) b. Calvanese (ITA) 15-12

Cristino (ITA) b. Weintraub (Usa) 10-8

Deschner (Usa) b. Tangherlini (ITA) 15-7

Chen (Chn) b. Mancini (ITA) 15-3

Sinigalia (ITA) b. Wieczorek (Pol) 15-4

Volpi (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-10

Classifica (140): 1. Alice Volpi (ITA), 2. Arianna Errigo (ITA), 3.

Martina Favaretto (ITA), 3 Anna Cristino (ITA)

_Le altre italiane:_ 7. Francesca Palumbo, 9. Martina Batini, 16. Erica

Cipressa, 23. Aurora Grandis, 30. Martina Sinigalia, 38. Elena

Tangherlini, 43. Matilde Calvanese, 58. Camilla Mancini —

QUI TUTTE LE FOTO [2]

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

