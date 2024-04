(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

TPL. Patanè: “Bene proposta Ghera su tavolo confronto ripartizione Fondo Nazionale Trasporti”

Roma, 18 aprile 2024 – “Ringraziamo e accogliamo con favore la proposta dell’assessore regionale, Fabrizio Ghera, di apertura di un tavolo di confronto sulla individuazione di più equi criteri di distribuzione dei fondi per il trasporto pubblico a favore della Capitale d’Italia”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Ringraziamo, inoltre, la Regione – aggiunge Patanè – per l’erogazione di 8,8 milioni una tantum a fine dicembre che costituiscono un piccolo sollievo per il nostro Tpl nella speranza che ulteriori risorse anche non strutturali siano destinate a Roma. Ci teniamo tuttavia a precisare che Roma non ha mai chiesto alcun aumento del biglietto. L’unico aumento che abbiamo chiesto al Governo nazionale è quello della quota di Fondo Nazionale Trasporti destinata a Roma che ad oggi è a quota zero. La Regione trasferisce infatti a Roma 240 milioni dal suo bilancio ma neanche un euro ci viene trasferito dalla ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti. Questo ammontare di trasferimento è identico da oltre 20 anni a questa parte, solo che fino a 10 anni fa era sufficiente a finanziare per 1/3 il Tpl di Roma, mentre oggi con il considerevole aumento dei costi e con la rivalutazione monetaria, quella quota data dalla Regione non copre neanche 1/6 dei servizi minimi di Tpl”.

“Questo avviene – lo vogliamo dire con chiarezza – in un panorama nel quale vi sono Comuni in Italia che ricevono finanziamenti dagli enti sovraordinati che coprono l’intero fabbisogno di risorse per i servizi di TPL. Invece, Roma chiede da tempo almeno 100 milioni di euro strutturali in più all’anno per aumentare i km/vettura serviti, ma soltanto 22 milioni in questa fase per scongiurare l’aumento del prezzo del biglietto. Precisiamo, inoltre, che mentre le altre società del consorzio Metrebus, Trenitalia e Cotral, hanno già previsto nei loro contratti di servizio l’aumento della tariffazione singola e quella in abbonamento, Atac non potrebbe neanche prevederlo nel proprio PEF perché è un provvedimento che non dipende da Roma Capitale che ha il controllo analogo sull’azienda”.

“Siamo perciò disponibili – conclude Patanè – ad un confronto complessivo e a fornire le nostre opinioni all’Istituzione regionale qualora richieste, anche sull’eventualità dell’aumento della tariffazione che non deve cadere sui cittadini romani e sui pendolari ma su coloro che utilizzano occasionalmente il trasporto pubblico e che deve salvaguardare i giovani, gli anziani e i meno abbienti”.

Daniele De Luca

Portavoce Assessore alla Mobilità