Nota di Stampa: Nasce la federazione dei sindacati dell’Aeronautica Militare

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 chi vi scrive è l’*UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI –

AERONAUTICA *(*USAMI-AERONAUTICA*), un’Associazione Professionale a

Carattere Sindacale regolarmente riconosciuta, iscritta all’albo del

Ministero della Difesa n. 19 ai sensi della legge 46/2022 e decretata

rappresentativa a livello nazionale con Decreto Min. Funzione Pubblica del

29/03/2024 (Gazz.Uff. 81 del 06/04/2024).

Con la presente, chiediamo di dare voce al nostro recente comunicato

pubblicato sul sito al seguente indirizzo:

https://www.usami-aeronautica.it/notizie/comunicato-stampa-nasce-la-federazione-dei-sindacati-dell-aeronautica-militare.html

Di seguito il testo:

[image: federazione-logo.png]

*COMUNICATO *

*Nasce la federazione dei sindacati dell’Aeronautica Militare*

*Un nuovo capitolo per i diritti e il benessere del personale

dell’Aeronautica Militare Italiana prende il via!*

Roma, mercoledì 24 aprile 2024 – Centro Congressi I-Cavour

Nel giorno di apertura delle trattative sul contratto delle Forze Armate

avrà luogo la presentazione pubblica della prima e unica

federazione sindacale dell’Aeronautica Militare.

*USAMI AERONAUTICA*

*Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica *

*SIAM*

*Sindacato Aeronautica Militare-*

*SIULM AERONAUTICA*

* Sindacato Unitario Lavoratori Militari *

*Danno vita ad una federazione *

*che rappresenta oltre il 70% della forza sindacalizzata dell’Aeronautica

Militare*

*creando una voce potente e unita, che detterà le regole *

*sulla disciplina contrattuale della Forza Armata.*

*Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento! *

*Vieni mercoledì 24 aprile alle ore 11.00 *

*al Centro Congressi Cavour *

*Via Cavour 50/a – 00184 Roma*