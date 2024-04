Monopoly Forte dei Marmi: Michael Rothling relatore Marketing Univpm

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 MONOPOLY LUXURY LINE: MICHAEL ROTHLING RELATORE MARKETING UNIVPM Tutti in fila per Michael Rothling all’Univpm. Giovane e lungimirante imprenditore, ma ancor prima manager di successo, il volto noto di Forte dei Marmi è tornato da docente-relatore alla Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell’Università Politecnica delle Marche (Univpm – Ancona). Nelle aule del capoluogo marchigiano – a pochi mesi dalla sua prima interessante lezione di Marketing agli studenti del Corso di Laurea Magistrale – un Michael Rothling in casual look (doppio petto, occhiali da sole e jeans) ha spaziato dall’imprenditoria alla comunicazione, interagendo in maniera dinamica e friendly con gli studenti, tra i recenti successi della ‘Monopoly Luxury Line’ (Capri, Forte dei Marmi e Viareggio) e l’impatto ecosostenibile e di design della sua linea giocattoli ‘Dimian’. ‘Game for Tourism’ l’evento dedicato, presso i suggestivi spazi A1 – Dipartimento di Management (circa 200 posti a sedere), dal titolo “Strategie di marketing innovative: dal game alla promozione turistico territoriale”.