CONTIENE VIDEO E FOTO# TEHERAN-ROMA: LO SHABOO ARRIVAVA NELLE SCATOLE DEI BISCOTTI TIPICI IRANIANI. OPERAZIONE DI PROCURA DI ROMA E CARABINIERI CONTRO IL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI METANFETAMINA E OPPIO. 6 MISURE CAUTELARI.

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TEHERAN–ROMA: LO SHABOO ARRIVAVA NELLE SCATOLE DEI BISCOTTI TIPICI IRANIANI.

OPERAZIONE DI PROCURA DI ROMA E CARABINIERI CONTRO IL TRAFFICO

INTERNAZIONALE DI METANFETAMINA E OPPIO. 6 MISURE CAUTELARI.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, a conclusione di una

complessa attività d’indagine, durata circa sei mesi e diretta dalla Procura

della Repubblica di Roma – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli

stupefacenti, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone

l’applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma,

nei confronti di sei persone di nazionalità iraniana, filippina e bengalese,

perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di traffico

internazionale, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo

metanfetamina, comunemente detta “shaboo” ed oppio.

L’operazione, scattata alle prime ore di questa mattina, ha impegnato i

Carabinieri nella provincia di Roma, dove sono stati localizzati i 6

indagati, 4 destinatari della misura della custodia cautelare in carcere,

due uomini, una donna iraniani e un uomo del Bangladesh; una donna filippina

agli arresti domiciliari; una donna iraniana destinataria della misura del

divieto di dimora in Roma.

Le attività investigative, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo

della Compagnia di Roma Centro sono scaturite a seguito dell’arresto operato

a giugno 2021 nei confronti di un cittadino bengalese, trovato in possesso

di 530 g di shaboo; da qui sono stati raccolti gravi elementi indiziari in

ordine alla presenza di un gruppo criminale per conto del quale l’arrestato

deteneva la sostanza. Le indagini eseguite mediante attività tecniche e

telematiche, associate come sempre ai servizi tradizionali di pedinamento ed

osservazione, hanno consentito di mettere insieme gravi indizi di

colpevolezza a carico di colui che viene considerato il capo e coordinatore

unico del gruppo, un cittadino Iraniano, in Italia da circa 25 anni, già

agli arresti domiciliari per analogo reato il quale, sfruttando anche i

permessi lavorativi come panettiere, dirigeva da remoto ed avvalendosi di

gregari e collaboratori ai vari livelli, i rapporti sia con gli acquirenti

che con i “galoppini” ed i fornitori di shaboo di stanza in Iran.

Proprio nei confronti di colui che viene considerato il capo e della moglie

– anche lei membro del gruppo con compiti logistici ed operativi – i

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno

eseguito a dicembre 2021 una perquisizione disposta dalla Procura della

Repubblica che ha permesso di rinvenire e sequestrare all’interno di un

appartamento 2,3 kg di shaboo e 1,4 kg di oppio, abilmente occultati nel

doppio fondo di confezioni, completamente integre, di dolci tipici

dell’Iran, comportando l’arresto della coppia.

La successiva analisi degli apparati telefonici sequestrati alla coppia ha

poi permesso di ricostruire il canale di approvvigionamento dello

stupefacente sintetico che veniva prodotto in Iran ed inviato in Italia,