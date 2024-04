(ARC) Salute: Regione, nasce centro residenziale per disturbi alimentazione

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Primo in Friuli Venezia Giulia, sorger? a Camino al Tagliamento;

seguiranno uno per Azienda sanitaria

Udine, 17 apr – Il nuovo Centro residenziale per i pazienti

con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione che aprir? nei

prossimi mesi a Camino al Tagliamento rappresenta un punto di

arrivo importante per le persone, e le loro famiglie, che sono

coinvolte in questo tipo di percorso di cura.

Simbolicamente ? anche un esempio di quanto pu?, e deve essere

fatto, in questo momento storico di transizione, per dare

risposte appropriate e sostenibili alle esigenze di salute della

collettivit?, puntando sull’integrazione dei servizi e sulla

multidisciplinariet?, attivando percorsi mirati, fortemente

personalizzati e gestiti fuori dall’ospedale per la parte che non

necessita di strutture centralizzate.

Sono alcuni dei concetti espressi dall’assessore alla Salute del

Friuli Venezia Giulia che questo pomeriggio, negli spazi

dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in aula

Perraro, ? intervenuto alla presentazione della prossima

realizzazione del Centro residenziale per pazienti con disturbi

della nutrizione e dell’alimentazione (Dca), un intervento, come

ha sottolineato l’esponente dell’Esecutivo regionale, che nasce

anche grazie alla spinta e alla sollecitazione delle famiglie che

si sono trovate a dover affrontare questo complesso iter di cura

per un congiunto.

Si tratta della prima struttura residenziale realizzata con

questo tipo di finalit? nella nostra regione; parte dalla

presenza consolidata di una rete assistenziale sul territorio, in

grado di garantire continuit? terapeutica e supportare il

paziente nell’uso delle tecniche apprese durante la fase di

residenzialit?.

L’assessore alla Salute ha spiegato che l’intervento residenziale

? indirizzato a pazienti in carico ai servizi dedicati alla cura

dei Dca in Friuli Venezia Giulia, sia in et? evolutiva (8 posti),

che adulta, per un totale di 15 posti. Il centro nasce per

persone per le quali la permanenza in ambito ospedaliero risulta

inappropriata, e con una situazione familiare fragile, che

necessita di un supporto.

Nel suo intervento, l’assessore ha fatto notare come il lavoro

svolto per raggiungere il traguardo del nuovo centro sia una

dimostrazione di come il nostro modello di organizzazione debba

modificarsi, adeguandosi ai fenomeni della contemporaneit?, con

un sistema territoriale organizzato in modo da intercettare le

domande del cittadino, dando loro risposta compiuta nelle nostre

strutture. Cos? facendo si potr? tornare a essere attrattivi

anche dal punto di vista professionale.

L’edificio che ospiter? il nuovo centro si sviluppa su tre piani

fuori terra con un giardino esterno: un contesto gradevole che

trasmette serenit?, lontano dall’idea dell’ospedalizzazione.

La sua attivazione eviter? la ricerca di strutture specifiche in

altre regioni con periodi di lontananza anche lunghi e

conseguenti importanti oneri economici. Tra i suoi obiettivi, il

progetto ha pure quello di abbreviare la durata del ricovero

ordinario nel reparto di pediatria e quello di avvicinare il

luogo di cura al contesto di residenza di paziente e famiglia.

Nel corso del 2022, al Centro unico per i disturbi del

comportamento alimentare (Cudica), si sono rivolti 300 utenti

(mille in tutto il Friuli Venezia Giulia), per un totale di 4000

prestazioni ambulatoriali (27.000 in tutto il Friuli Venezia

Giulia). La pandemia ha incrementato di oltre il 10% i disturbi

legati all’alimentazione tra i giovani; il 90% ? di genere

femminile, tra i 17 e 30, anni in prevalenza affette da anoressia

e da bulimia nervosa. Agli utenti dell’Azienza sanitaria

universitaria Friuli Centrale, Asufc-Cudica, vanno aggiunti i

dati relativi allerta evolutiva che risultano essere per Udine

132 e per il centro di Jalmicco di Palmanova 87 nel 2022.

L’esponente dell’Esecutivo ha sottolineato come la nascita di

questo centro, con uno sforzo economico di 1,5 milioni di euro e

gestione diretta dell’Asufc, sia importante anche visto l’aumento

dell’incidenza di queste patologie, anche tra i giovanissimi e in

particolare dopo il Covid-19. L’obiettivo ? quello di attivare

altri centri nelle altre tre Aziende sanitarie.

Nel corso del 2023, il numero di pazienti seguiti dal Cudica ?

aumentato del 14,3% (da 254 si sono aggiunti 65 nuovi utenti); di

conseguenza le prestazioni complessive sono ugualmente aumentate:

6612 complessivamente; 8 i ricoveri. Nel 2022, l’ambulatorio Dca

di Udine ha seguito 132 persone con 52 nuovi casi. L’ambulatorio

di Jalmicco a Palmanova, sempre nel 2022, ha seguito 82 pazienti

di cui 40 nuovi casi. Nella clinica pediatrica di Udine,

complessivamente nel corso del 2022, il numero complessivo di

ricoveri ordinari, ricoveri in day hospital e osservazioni breve

intensive in pronto soccorso pediatrico ? stato di 43 accessi per

22 pazienti. Nella pediatria di Latisana nel 2022 sono stati

ospitati 17 adolescenti con diagnosi di Dca; la media complessiva

di durata dei ricoveri ? di 68 giorni con un minimo di 7 giorni e

un massimo di 168 giorni.

ARC/PT/gg

171658 APR 24