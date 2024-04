(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Annunziata, consegnati i primi 86 posti del parcheggio per i visitatori dell’ospedale. Aperto al pubblico da qualche giorno

Proseguono spediti i lavori di riqualifica per la restante area di sosta. In totale 240 stalli

Scritto da Paola Baroni, mercoledì 17 aprile 2024

Firenze – Consegnata da Autostrade la prima parte dei parcheggi per i visitatori dell’ospedale dell’Annunziata, nell’area corrispondente alla cosiddetta prima fase dei lavori. Con un anticipo di qualche settimana rispetto alla tabella di marcia, l’area con una capacità di circa 86 posti, è stata resa disponibile al pubblico già da qualche giorno.

Il completamento dei lavori in anticipo sulla prima fase del parcheggio consente ora di accorpare in un’unica soluzione, garantendo una maggiore celerità nella riqualifica complessiva dell’area, le due successive fasi dei lavori. La restituzione dei posti auto dell’intera area del parcheggio sarà progressiva nel corso dei prossimi mesi e metterà a disposizione 240 posti auto .

Intanto il Comune si sta adoperando per garantire una sistemazione provvisoria nell’area di via Belmonte così da recuperare posti auto, contenere i disagi per gli utenti dell’ospedale e portare a conclusione anche il percorso pedonale che collega via Belmonte con la zona ospedaliera.

Per la fine del mese e l’inizio di maggio è prevista la nuova viabilità nota come by pass di via dell’Antella che consentirà di proseguire i lavori della viabilità nell’area davanti all’ospedale.

Paola Baroni

Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

[ http://www.uslcentro.toscana.it/ | http://www.uslcentro.toscana.it ]

______________________________________________________________________________________________

AVVISO DI RISERVATEZZA