++CDS – CONVEGNO 19 APRILE “I PRIMI 50 ANNI DEL TAR SARDEGNA”

all’esordio dei TAR e in particolare in Sardegna nel 1974

o giù di lì e nei decenni successivi, prima – e dopo –

l’ingresso nell’Ordinamento delle leggi 241 del 1990 e,

sul piano processuale, della legge 205 del 2000 e del

codice del processo amministrativo?

Quali gli attori? E quali le trasformazioni, anche nel

modo di operare di avvocati e giudici? Come si è giunti

fin qui?

E adesso, cosa dobbiamo aspettarci? E cosa c’è da fare

in concreto?

A queste domande, e ad altre ancora, si cercherà di dare

risposta il 19 aprile 2024, in un incontro organizzato dal

Tribunale amministrativo regionale esattamente

cinquant’anni dopo la prima udienza che si svolse nel

Palazzo (già) del Provveditorato alle opere pubbliche di

Cagliari, lo stesso edificio dove ancora oggi la Giustizia

amministrativa territoriale ha i suoi uffici e tiene le

udienze.

La prima sessione scorrerà essenzialmente “sul filo della

memoria” e dei ricordi.

La seconda parte dell’incontro guarderà al presente e a

un futuro in rapida evoluzione: in che modo le

tecnologie, quella già a nostra disposizione e quella

prevedibile in un futuro assai prossimo, cambieranno la

giurisdizione amministrativa. Come sta già accadendo.

Interverranno magistrati amministrativi, in servizio e in

quiescenza, e rappresentanti della Avvocatura, nelle sue

svariate articolazioni, e del personale amministrativo.

Non un incontro autocelebrativo, ma un momento di

riflessione sul cammino percorso per tracciare la strada

verso il futuro.

I primi 50 anni del Tribunale Amministrativo

Regionale per la Sardegna

Cagliari, 19 aprile 2024

Via Sassari, 17- Aula d’Udienza

Programma

Accreditamento partecipanti dalle ore 8:45

Ore 9:15

Introduce i lavori il Presidente Marco Buricelli

Saluti dell’Avv. Matteo Pinna, Presidente del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari

Ore 9:30

Prima sessione: Sul filo della memoria

Moderatore: Avv. Enrico Salone, Referente della

Commissione giustizia amministrativa e contabile del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari

Intervengono:

Dott. Francesco Scano, già Presidente della seconda

sezione del TAR Sardegna

Dott. Manfredo Atzeni, Presidente della Corte di

Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, già

Magistrato del TAR Sardegna e Consigliere di Stato

Avv. Lucia Salis, Avvocato distrettuale dello Stato di

Cagliari

Avv. Prof. Filippo Lubrano, Presidente della Società

Italiana Avvocati Amministrativisti

Avv. Giorgio Piras Jr., del Foro di Cagliari

Dott.ssa Maria Giuliana Ferrara, Direttrice della

Segreteria della I sezione del TAR Sardegna

Ore 11:30

Seconda sessione: Con lo sguardo rivolto al futuro

Moderatore: Cons. Antonio Plaisant, Magistrato del

TAR Sardegna

Intervengono:

I Ref. Gabriele Serra, Magistrato del TAR Sardegna

Avv. Mattia Pani, Avvocato coordinatore

dell’Avvocatura Regionale della Regione Autonoma della

Sardegna

Avv. Mauro Schirra, Coordinatore del dipartimento di

giustizia amministrativa nazionale e componente della

Giunta allargata dell’Associazione Italiana Giovani

Avvocati (AIGA)

Dott.ssa Angela Pisano, Segretaria Generale del TAR

Sardegna

13:00 Conclusione dei lavori.

La partecipazione è aperta. È gradita cortese prenotazione

L’evento è accreditato dal COA di Cagliari per 3 crediti

Cagliari, 19 aprile 2024

Via Sassari, 17- Aula d’Udienza