Lavoro: De Maria (PD). Licenziamenti alla Beyers Caffè, presenterò interrogazione parlamentare.

A seguito della procedura di licenziamento collettivo aperto dalla azienda Beyers Caffè Italia, oggi c’è stato il primo incontro del tavolo di salvaguardia della Città metropolitana di Bologna, con la presenza di rappresentanti dell’azienda. Il tavolo è stato concovocato dopo che gli incontri sindacali non hanno prodotto nessuna alternativa ai licenziamenti e alla chiusura totale dello stabilimento di Castel Maggiore.

La propietà si è detta indisponibile anche alla proposta di sospensione delle procedure per avere tempo materiale per attivare gli ammortizzatori sociali.

Non risulta una conclamata situazione di crisi che giustifichi la chiusura dello stabilimento di Castel Maggiore.

Sono in gioco numerosi posti di lavoro e un presidio produttivo di grande valore.