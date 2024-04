M.O., CONTE: FERMARE SPIRALE DI VIOLENZA

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

“La rappresaglia militare iraniana di questa notte contro Israele, in risposta all’attacco di Tel Aviv contro il consolato iraniano a Damasco, rischia di scatenare una guerra totale tra i due Paesi dagli esiti imprevedibili per l’intera regione mediorientale e per il mondo intero. La comunità internazionale si mobiliti per scongiurare ulteriori contro-reazioni che innescherebbero un’escalation inarrestabile e senza ritorno. Questa spirale di violenza va fermata subito, prima che sia troppo tardi”. Nota di Giuseppe Conte