(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

“Le risorse devono andare in sanità, welfare, competitività delle imprese, non possono andare solo in spese militari perché non si vuole investire in negoziati di pace. I nostri europarlamentari saranno sempre in prima linea per la pace” così Giuseppe Conte nel corso di un evento a Corigliano-Rossano in Calabria.