NOTA FARNESINA – INAUGURATO A SINGAPORE IL TOUR INTERNAZIONALE DELLA MOSTRA “FABRICa” DEDICATA AL TESSILE ITALIANO

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

È stata inaugurata oggi dall’Ambasciata d’Italia a Singapore e dal Singapore Fashion Council la mostra sulla filiera tessile italiana “FABRICa”: un’iniziativa di promozione integrata prodotta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Sistema Moda Italia, ACIMIT (Associazione Dei Costruttori Italiani Di Macchinario Per L’industria Tessile) e Confartigianato Imprese per raccontare al pubblico internazionale qualità, tecnologia e ricerca della filiera tessile italiana.

Come dichiarato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani “Il progetto FABRICa si inserisce nell’azione di diplomazia della crescita che ho promosso a beneficio delle nostre imprese all’estero. Il tessile italiano è un’eccellenza a livello mondiale per qualità e ricerca: uno dei comparti di punta del settore manifatturiero del Paese, che contribuisce alla crescita del PIL e dell’occupazione, garantendo all’Italia un ruolo di leader nelle esportazioni”.

“Continueremo – ha proseguito il Vicepremier – a sostenere la ricca e articolata rete italiana di aziende storiche, realtà innovative e grandi gruppi, che lavorano ogni giorno per mantenere competitivo il comparto, investendo in qualità, tecnologia e ricerca, riaffermando ogni giorno i caratteri di distinzione e di richiamo universale del Made in Italy”.