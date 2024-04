(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 GUARDIA DI FINANZA

Centro Sportivo

COMUNICATO STAMPA

13/04/2024

GDF CENTRO SPORTIVO: GLI ATLETI DELLE FIAMME GIALLE PREMIATI DAL MINISTRO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DAL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA

DI FINANZA

Si è svolta oggi a Predazzo (TN), presso la sala polivalente della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, la

Cerimonia di premiazione degli atleti del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle che si sono particolarmente

distinti per l’attività agonistica invernale 2023/2024. Presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze On.

Giancarlo Giorgetti, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen.C.A. Andrea De Gennaro, il

Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del CIP Luca Pancalli, il Presidente di Sport e Salute Marco

Mezzaroma, il Comandante in Seconda Gen.C.A. Sebastiano Galdino, l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione

Gen.C.A. Bruno Buratti, il Comandante Interregionale Italia Nord-Orientale Gen.C.A. Carmine Lopez, il

Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen.B. Antonio Marco Appella, il Presidente della

FISI Flavio Roda, il Segretario Generale della FISG Ippolito Sanfratello e numerose autorità Sportive e Militari.

L’evento ha avuto inizio con la proiezione di un suggestivo video celebrativo dei successi relativi alla stagione

invernale appena conclusa. Un breve ed emozionante excursus dei successi recentemente consegnati

all’immaginario collettivo degli sportivi italiani.

Ad aprire la serie di interventi, il Comandante del Centro Sportivo Gen.B. Appella che dopo aver fatto gli onori

di casa e aver ricordato che quest’anno ricorrono i 250 anni della Guardia di Finanza, ha salutato la prima

medaglia olimpica delle Fiamme Gialle Franco Nones, il campione olimpico di Lillehammer Giorgio Vanzetta e

la vincitrice di 5 medaglie olimpiche sempre a Lillehammer, nonché Membro Onoraio CIO, Manuela Di Centa.

“I giovani atleti, affermati campioni e campionesse fieri della loro appartenenza alle Fiamme Gialle, sono

espressione in ambito olimpico e paralimpico, dell’eccellenza sportiva italiana nel mondo”.

A seguire ha preso la parola il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma “è un piacere essere qui in un luogo

antico, nella Scuola Militare Alpina più antica al mondo, da dove è partita la valanga azzurra fino ad arrivare ai

campioni di oggi del calibro di Sofia Goggia. Le Fiamme Gialle sono una fucina di campioni, ma anche

animatori dello sport di base e promotori della cultura sportiva. Già da tempo avete avviato progetti sociali che

favoriscono l’inclusione, che mirano alla costruzione della personalità, e siete stati tra i primi ad incarnare un

nuovo modello che non punta solo ai risultati, ma che dedica donne, uomini e risorse ai progetti sociali, alla

formazione ed alla promozione dello sport”.

Il Presidente del CIP Pancalli, sempre vicino alla Guardia di Finanza e alle Fiamme Gialle in occasione di queste

cerimonie che premiano grandi campioni, è intervenuto esprimendo “la mia personale riconoscenza nel saper

dimostrare questa unità di famiglia olimpica e paralimpica, un atto che considero di civiltà. Credo che insieme si

può costruire un Paese migliore anche grazie allo sport”.

Il Presidente del CONI Malagò “Grazie Fiamme Gialle per aver inserito quattro nuove discipline, snowboard,

skicross, curling e sci alpinismo, questo vuol dire che state guardando al domani, a quelli che sono i desideri, gli

interessi, l’appeal delle nuove generazioni nei confronti di nuovi sport. Come Comitato Olimpico siamo molti

riconoscenti di quello che fate, insieme lavoriamo benissimo, è una storia partita prima dell’arrivo del sottoscritto

e che sono sicuro andrà avanti all’infinito”.

Il Comandante Generale Gen.C.A. De Gennaro ha poi tributato un saluto alla componente agonistica delle