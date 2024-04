Europee, Bonfrisco (Lega-Gruppo ID): dare un nuovo schema all’Europa per restituire forza ai territori

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

Le persone che sono intervenute oggi dimostrano come la storia di ciascuno di noi resta incatenata alle proprie radici”. Lo ha detto l’eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco (Lega-Gruppo ID), aprendo i lavori dell’evento che si è svolto questa mattina a Roma allo Sheraton Rome Parco de’ Medici, con cui ha lanciato la propria candidatura alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Solo quelle radici ci possono dare la forza di governare processi sempre più complicati e difficili”.

Secondo Bonfrisco bisogna fare in modo che i cittadini italiani ritrovino fiducia nelle istituzioni comunitarie. “L’azione di governo – ha detto – è così difficile da portare avanti e trasferire sui territori, tra le persone. Dobbiamo saper dare forza a quelle persone, la fiducia che questo Paese è ancora un grande Paese e, se ben rappresentato, verrà ascoltato. Il modello della sinistra, dobbiamo archiviarlo, le elezioni dell’8 e 9 giugno sono l’occasione di girare pagina, e di far tornare l’Europa l’Europa dei popoli”.

“Per me – ha proseguito – la campagna elettorale non finisce il 9 di giugno, ma continua perché non è solo una campagna elettorale, è il mio modo di fare politica vicino alle persone. E quello che dovremmo fare in Europa è proprio ribaltare lo schema europeo. Uno schema europeo che ha penalizzato diversi Paesi, non solo il nostro, non ne dobbiamo fare solo una questione nostra solamente italiana, perché tanti popoli in Europa la pensano come gli italiani. E lo dobbiamo fare soprattutto per i nostri giovani e per chi arriverà dopo di noi. Dobbiamo allearci con tutti quei popoli, a cominciare da Marine Le Pen in Francia, a cominciare dai tanti esponenti di una cultura politica che non ha mai smesso di essere vicino alle persone e ai territori. A cominciare – ha concluso Bonfrisco – da chi pensa che la politica sia un esercizio importante per l’umanità che, certo, va riempito di capacità, ma soprattutto di umanità”.