Campionati Mondiali Giovani – A Riyadh medaglia d’argento per Irene Bertini nel fioretto, bronzo per Vittoria Pinna

RIYADH – L’avventura dell’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e

Giovani di Riyadh inizia con due medaglie nel fioretto femminile del CT

Stefano Cerioni. Brilla d’argento la giornata di Irene Bertini che sale

sul secondo gradino del podio, bronzo per Vittoria Pinna al primo anno

nella categoria. Nella gara maschile il migliore è Marco Panazzolo 19°.

Irene Bertini, portacolori dei Carabinieri e prodotto dell’US

Pisascherma, è vice-campionessa mondiale per una sola stoccata quella

che ha premiato la canadese Guo. Terzo gradino del podio per un’altra

pisana Vittoria Pinna, lei invece della scuola del Club Scherma Pisa

Antoio Di Ciolo, che dopo uno splendido cammino si è fermata in

semifinale nel derby azzurro contro Irene Bertini. Dopo l’ottimo inizio

le ragazze del CT Stefano Cerioni (insieme ai maestri dello staff

Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci e Fabrizio Villa) si preparano

alla prova a squadre di domenica.

Le due medagliate hanno iniziato i rispettivi splendidi cammini

nell’eliminazione diretta dal tabellone delle 64 dove Irene Bertini ha

superato 15-9 l’atleta di Hong Kong Chan mentre Vittoria Pinna ha avuto

la meglio sulla turca Isbir 15-3. Nel turno delle 32 successo per la

fiorettista dei Carabinieri 15-7 contro la canadese Hayes mentre

l’atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo si è imposta con il

punteggio di 15-12 contro l’ucraina Petrova. Negli ottavi assalto

dominato da Bertini contro l’egiziana Amr Hossny 15-5 mentre Pinna ha

superato nel derby azzurrino Greta Collini con il punteggio di 15-11.

Irene Bertini ha conquistato la certezza della medaglia grazie al

successo, conquistato fin dalle prime battute, contro la romena Dinca

per 15-4. Una rimonta strepitosa nelle fasi finali ha invece permesso a

Vittoria Pinna, Campionessa Europea Cadetti di Tallin 2023, di imporsi

sulla spagnola Tucker 15-14.

Si è arrivati così alla sfida tutta italiana di semifinale molto

equilibrata che ha visto imporsi Irene Bertini per 15-13 tra gli

applausi dei presenti e un caloroso abbraccio tra le due compagne di

squadra. In finale grande prestazione per la carabiniera che ha visto

sfumare il sogno del titolo iridato solamente all’ultima stoccata contro

la canadese Guo per 15-14. Un grandissimo risultato comunque per le due

toscane che regalano le prime due medaglie alla spedizione azzurra.

Stop negli ottavi di finale per Matilde Molinari (12^) e Greta Collini

(14^). La padovana delle Fiamme Gialle, dopo aver sconfitto con un

grande assalto per 15-13 la campionessa europea Stutchbury nel tabellone

delle 32, è stata sconfitta sempre 15-13 dalla canadese Zhang. Per la

veneziana della Comini Padova vittoria nel turno da 32 contro la numero

2 del tabellone, la statunitense Jing 15-13, prima della battuta

d’arresto nel derby contro Vittoria Pinna negli ottavi di finale.

Nella prova maschile il migliore degli azzurrini è stato Marco Panazzolo

che si è classificato 19°. Il fiorettista della Comini Padova, dopo un

girone con sei vittorie in altrettanti assalti, ha iniziato il tabellone

ad eliminazione diretta con il successo per 15-10 contro l’algerino

Aoudia. Nel turno dei 64 il cadetto veneto ha poi avuto la meglio

all’ultima stoccata sul coreano An con il punteggio di 15-14. Lo stop

nel tabellone dei 32 contro lo statunitense Chen 15-9.

Stop nel tabellone da 64, invece, per Federico Greganti e Mattia De

Cristofaro rispettivamente 42° e 57°. Nei 128 si è fermata la prova di

Gregorio Isolani (65°).

Domani la seconda giornata di gare dei Mondiali giovanili di Riyadh sarà

dedicata alle due prove individuali del fioretto categoria Cadetti. In

pedana, nella gara maschile, Marco Panazzolo, Mattia Conticini ed

Emanuele Iaquinta. Nella competizione femminile spazio per Mariavittoria

Elvira Berretta, Maria Elisa Fattori e Ludovica Franzoni.

