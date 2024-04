(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Uso consapevole della tecnologia, martedì l’incontro con Paglieri su come “Concentrarsi per stare bene tra adulti e bambini”

L’assessora alla Crescita Camilla Murgia presenta l’appuntamento in programma alle 20.45 con il ricercatore del CNR Roma e ricorda le aperture alle famiglie de “Il sabato dei bambini e delle bambine”, previste dalla campagna “Sono qui”

Nuovo appuntamento, martedì, con gli incontri di “Sono qui”, campagna del ‘mondo scuola’ del Comune, promossa nell’ambito di Pesaro 2024, dedicati a genitori, personale educativo e ai soggetti coinvolti nella crescita delle bambine e bambini, sull’importanza di un uso consapevole della tecnologia.

Dopo il primo convegno con Rosario Montirosso nel mese di marzo, il prossimo appuntamento è in programma martedì 16 aprile, alle ore 20.45, nell’Auditorium di palazzo Montani-Antaldi insieme a Fabio Paglieri, ricercatore presso l’Istituto di Scienze e tecnologie cognitive del CNR Roma che affronterà il tema “Concentrarsi per stare bene tra adulti e bambini. Come prestare attenzione in un mondo rumoroso”.

«La cura per le relazioni attente diventa ancora una volta protagonista di una serata di approfondimento – dice Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza -. Dopo la consapevolezza ricevuta dall’incontro con Montirosso in cui tutte e tutti abbiamo compreso i rischi per la salute dei bambini nell’utilizzo della tecnologia quando siamo con loro, abbiamo il compito di approfondire questa tematica. Questi incontri aiutano a essere ancora più vicini alla genitorialità e a condividere sfide educative come una comunità educante, in prima linea per assicurare un vero benessere ai bambini e bambine, e con loro a tutti noi».

L’ingresso è gratuito, necessaria la prenotazione tramite il FORM. Info nella pagina ufficiale di “Sono qui”. I convegni di “SONO QUI” si concluderanno il 24 maggio con l’ultimo dei tre appuntamenti dedicato a “Bambini/e e tecnologie digitali. Quali regole educative per la crescita” insieme a Stefan Von Prondzinski, psicopedagogista e docente alla Libera Università di Bolzano.

IL SABATO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Proseguono anche gli altri appuntamenti di “Sono qui”, tra cui “Il sabato dei bambini e delle bambine”, calendario di aperture delle scuole dell’infanzia e dei nidi che, a rotazione, accolgono le famiglie pesaresi e quelle dei ‘cittadini temporanei’. Ad oggi sono già circa 100 quelle che hanno visitato i primi dei 27 tra nidi e scuole dell’infanzia coinvolti nell’iniziativa. Gli appuntamenti di sabato coinvolgeranno i seguenti plessi e attività.

Nido d’infanzia Aquilone – Mostra Natura e Territorio

Scoprire il mondo della natura con gli occhi curiosi e attenti dei bambini del Nido Aquilone, autori della mostra fotografica che condurrà i visitatori in un viaggio nelle esperienze quotidiane vissute dai piccoli esploratori.

Nido d’infanzia Arcobaleno – Segni e parole raccontano

Forte dell’esperienza del progetto “Biblioteca” (prestito settimanale di albi illustrati) il nido Arcobaleno propone un laboratorio in cui affianca alla lettura ad alta voce, la lingua dei segni Italiana.

Scuola dell’infanzia Grillo Parlante – Un giorno da botanico!

A integrazione dei progetti educativi volti a ricerca, osservazione e conoscenza degli spazi esterni, la scuola Il Grillo Parlante propone il laboratorio Un giorno da botanico! con esperienze per esercitare i sensi e guidare gli sguardi ad osservare le “piccole cose” che ci circondano.

Scuola dell’infanzia Poi Poi – Un libro nel cuore

Il laboratorio “Un libro nel cuore” s’intreccia con il progetto educativo della Poi…Poi… Un percorso itinerante dedicato al libro si concluderà con la recitazione di una poesia in vernacolo di Odoardo Giansanti, “Pasqualon”. Ogni stanza sarà dedicata a una particolare lettura.

Pesaro, 11 aprile 2024

Ufficio Stampa