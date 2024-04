(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

PNRR, Zingaretti (Pd): bocciato emendamento per nuove residenze universitarie. È furto di futuro

“Diritto allo studio: nel decreto Pnrr la destra ha bocciato gli emendamenti del Pd a sostegno degli investimenti per le residenze universitarie.

Un furto di futuro contro i giovani, nel giorno dei riconoscimenti al valore delle nostre università.

Questa è la destra che nega ai meritevoli, che non hanno famiglie con redditi adeguati, il diritto di studiare.” Così il deputato democratico, Nicola Zingaretti.